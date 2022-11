El curioso homenaje a 'Aquí no hay quien viva' en el estreno de la temporada 13 de 'La que se avecina'

Prime Video ha estrenado este viernes 18 de noviembre los primeros tres episodios de la nueva temporada de La que se avecina. La comedia de Telecinco verá la luz en abierto el próximo lunes 21 de noviembre, enfrentándose a la final de MasterChef Celebrity en Televisión Española.

"En el inicio de la nueva temporada Antonio Recio cumple su deuda con la sociedad y sale de la cárcel. A través de este personaje, se descubre el nuevo edificio al que se han trasladado a vivir los vecinos y lo que les ha ido pasando a cada uno de ellos", adelantaba Alberto Caballero, creador, guionista y productor ejecutivo de la serie.

Una de las tramas en esta nueva entrega es la búsqueda de un nuevo portero para el edificio, tras la muerte de Modesto. Por ello, Antonio Recio reúne a los inquilinos para proponer a un nuevo portero que sea conocido por ellos, para que ejerza como infiltrado.

Los vecinos votaron en su mayoría en favor, entre ellos, el personaje interpretado por Fernando Tejero. En ese momento, el personaje de Jordi Sánchez apuntaba: "Mejor, porque vas a ser tú. Votos a favor de Fermín como portero topo".

"No, no, no, espera. Yo con unas llaves colgando y una fregona sería un paso atrás en mi carrera", respondía Fermín. "Pues yo te imagino como portero", añadía Bruno. De esta forma, se producía un brillante guiño a Aquí no hay quien viva.

Nueva localización

El cambio de edificio de la serie ha implicado la salida de algunos actores veteranos y la incorporación de otros nuevos. Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Carlos Areces, Luis Merlo, Fernando Tejero, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Nacho Guerreros, Ricardo Arroyo y Macarena Gómez serán los vecinos cuyas andanzas sigamos viendo.

El equipo ha estado ocho meses trabajando en construir la nueva localización principal de la serie. Los nuevos decorados albergan 2.175 metros cuadrados que incluyen un edificio de 7,75 metros de altura con once viviendas completas en su interior y, en el exterior, la fachada y la calle por la que andarán los vecinos de Contubernio 49.

