Jorge Javier Vázquez rompe a llorar abrazado a Rocío Carrasco durante el final de la serie documental

Este lunes, Telecinco emitió la última de las entregas de la serie documental En el nombre de Rocío, en la que Rocío Carrasco ha ajustado cuentas con algunos miembros de su familia y de su entorno más cercano. La secuela de Rocío. Contar la verdad para seguir viva prometía una despedida llena de emociones, y no solo por parte de la protagonista de la historia, sino también por parte de Jorge Javier Vázquez, quien comenzó a presentar el espacio tomando el relevo de Sandra Barneda.

“No me quiero marcar un discurso llorando. Voy, que llego. Rocío, esto llega a su fin. Nos has dicho muchas veces lo importante que este programa era para ti, lo que ha hecho este equipo que está detrás ha supuesto, lo que te han arropado, lo bien que te has sentido. Ha llegado el momento de que te digamos lo importante y especial que ha sido para todos nosotros”, dijo el presentador con algunas dificultades, lleno de emoción.

Rocío Carrasco se puso entonces a su lado y le dio un abrazo. Y tras ver un vídeo, la que fuese presentadora de Hable con ellas también rompió a llorar, y catalogó esta andadura que empezó hace dos años como “un camino muy bonito, muy sanador y muy satisfactorio”. Del mismo modo, agradeció a la “marea fucsia”, sus seguidores, que le hayan acompañado durante todo el camino, y dedicó unas palabras a Mediaset, a la directora del programa y al propio Jorge Javier Vázquez.

['En el nombre de Rocío' desmonta a Losantos por cuestionar las pruebas mostradas en el programa]

El reencuentro de Rocío Carrasco y Cristina Cárdenas

Uno de los platos fuertes de la noche fue el reencuentro entre Rocío Carrasco y Cristina Cárdenas, quien fuese su amiga durante sus años de juventud. Durante un tiempo, Cristina fue el azote de Rocío en televisión, hasta que recapacitó y reconoció todos los actos de violencia que el que fuese guardia civil ejercía sobre la hija de Rocío Jurado.

Así, Cristina explicó que había sido testigo de situaciones de violencia machista sobre Rocío, y terminaron reencontrándose y dándose un abrazo. Cristina entonces aprovechó para pedirle perdón y le recordó el cariño que siente hacia ella. “Llevo 26 años diciéndolo, enseñando mi cara, diciendo mi nombre. No me escondo. Llevo 26 años esperando a que me denuncie por llamarlo maltratador. Si fuera inocente me hubiera denunciado ya. Si me hubiera denunciado yo ya hubiera demostrado que es culpable y se le hubiese acabado el negocio. Por eso no le interesa”, aseguró la invitada.

[Una exempleada relata cómo Antonio David agredió a Rocío Carrasco: “La agarró por el pelo, y ella llorando”]

Sigue los temas que te interesan