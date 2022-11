Belén Esteban duda de Rocío Carrasco y se alinea en el bando de Raquel Mosquera

Este sábado, Raquel Mosquera fue la estrella absoluta de Sábado Deluxe. La conocida peluquera quiso defenderse de los ataques de Rocío Carrasco, y el programa se dedicó a desmontar algunas de sus mentiras o datos imprecisos. Sin embargo, Raquel ha encontrado una aliada inesperada en Belén Esteban, que dio la cara por ella en Sálvame en la entrega emitida este 14 de noviembre.

“Yo creo que Raquel Mosquera tenía mucha razón en muchas cosas como en el reparto de la herencia, pero creo que no se sabe defender”, aseguró la que fuese ganadora de Gran Hermano VIP, quien parece haber cambiado de bando. En el pasado, Belén se había mostrado contraria a Rocío Carrasco, que llegó incluso a demandarla. Sin embargo, tras la emisión de la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva, parecía haberse posicionado en el lado de la hija de Rocío Jurado y creía todo su relato, hasta ahora.

“Yo veo cosas que están bien y que están mal”, explicaba, en referencia al cuaderno particional de la herencia de Pedro Carrasco, padre de Rocío y marido de Raquel Mosquera en el momento de su muerte, en 2001, a los 59 años. “Hay cosas con las que apoyo a Rocío Carrasco y otras muchísimas cosas con las que no la apoyo”, sentenciaba.

Belén Esteban reconoció que en el pasado se sintió engañada por la versión que Antonio David Flores daba sobre Rocío Carrasco, y ahí sí que se posiciona del lado de la protagonista de En el nombre de Rocío. Sin embargo, hay otros asuntos en los que discrepa, como la mencionada herencia. “Creo que Raquel Mosquera no lleva toda la razón, pero tampoco la lleva Rocío Carrasco”, planteó, aprovechando además que esa jornada Jorge Javier Vázquez no presentaba el programa, sino Adela González.

Adela fue quien le preguntó si veía contradicciones en el discurso de Rocío Carrasco. Esteban dijo que sí, en referencia al cuaderno que estipulaba cómo debía repartirse las pertenencias de Pedro, en concreto; un saldo de 24.000 euros que según Rocío Carrasco le pagó a Raquel para que abandonase un piso de Paseo de la Habana de la que ya no podía ser usufructuaria, y que Mosquera afirma que cobró como compensación por desajustes en las tasaciones.

Hay que recordar que no es la primera vez que Belén marca distancias con Rocío Carrasco tras haberse posicionado de su lado en la primavera de 2021. Por ejemplo, el pasado verano, en una entrevista en la revista Semana opinó que el tema de Rocío Carrasco había “perjudicado” a Sálvame. “Antonio David me contó cosas que luego he visto que no eran ciertas, pero también hay cosas de ella [de Rocío Carrasco] que no me parecen bien”, afirmó en esa misma exclusiva.

