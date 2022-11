José Antonio Antón (Atresmedia): "A día de hoy estamos recogiendo todo lo que hemos ido plantando"

El nombramiento de José Antonio Antón como nuevo Director Contenidos de Atresmedia TV el pasado julio no sorprendió a nadie en el sector. Vinculado al grupo desde 2012, el directivo ha sido uno de los grandes pilares, tanto para sentar las bases del liderazgo de Antena 3, como para que la plataforma ATRESplayer PREMIUM ya juegue en la liga de los grandes.

Y es que solo hay estar unos minutos con él para darse cuenta que ha impregnado con su personalidad más atrevida la plataforma de streaming del grupo. De ahí que en los últimos tiempos se hayan alumbrado proyectos más transgresores como Veneno, Cardo o La Ruta.

Por todo ello y, con motivo del estreno el próximo domingo de La Ruta, su nuevo gran proyecto de ficción que está llamado a triunfar en los próximos premios, desde BLUPER hemos querido hablar con él para hacer balance de estos primeros meses en el cargo y sobre cómo ve el sector audiovisual en estos tiempos de 'guerra' del streaming.

Estrenaste cargo antes del verano como Director de Contenidos de Atresmedia. ¿Va a influir eso en el rumbo del grupo?

Sería para matarse. Al final lo que he dejado caer es un adjunto de mi cargo, que en el fondo es muy parecido a lo que hacía antes y con el mismo equipo. Y es el equipo que lleva diez años diseñando lo que quería que fuera Atresmedia y el que plantó las bases de todo lo que queríamos ser en informativos, entretenimiento y ficción. Entonces, a día de hoy estamos recogiendo todo lo que hemos ido plantando. Obviamente nos hemos ido adaptando, pero sí que las bases de hacer calidad, de tener unos límites, de respetar a los espectadores e intentar construir algo para futuro están ahí.

Hay muchos proyectos que si no son en el PREMIUM no son fáciles de hacer

Se ve que ATRESplayer es la pata más transgresora del grupo, donde os permitís poder ir un poco más allá...



ATRESplayer como tal es nuestra plataforma para todo el grupo: tiene Antena 3, laSexta... Pero, PREMIUM y sobre todo los originales de PREMIUM, son diferentes y es algo que no existe en el resto del grupo. Y cómo has dicho exactamente es lo más transgresor porque al final el entorno de pago te permite cruzarte ciertos umbrales, te permite ir a públicos más específicos sin intentar hacer cosas más genéricas. También nos permite trabajar con autores que quieren hacer cosas muy personales y que a lo mejor en el abierto es más difícil. Hay muchos proyectos que si no son en el PREMIUM no son fáciles de hacer. Los originales del PREMIUM nos han abierto una puerta nueva a un tipo de contenido que de otra forma no sería posible.

Pero es difícil hacer ver a los espectadores que hay proyectos que no se pueden hacer en abierto...

Es muy cansino. No sé si ahora con la llegada de la publicidad en las plataformas de pago se va a entender. El lineal tiene publicidad, sí, pero te da el contenido gratis. Hay que hacer entender que al final una cosa o se financia con publicidad o con suscripciones. A mí me encantaría tener Reinas al rescate en abierto. Pero, ¿cuánta gente lo vería? Lo que es maravilloso es que lo podamos estar haciendo y que lo vea gente.

¿Os habéis marcado un número de proyectos al año para el PREMIUM?

La idea es crecer en los estrenos. Es verdad que el año pasado teníamos 25 en desarrollo, de los cuales había unos previstos para el año y otros que son los que se están encadenando. Vale que muestra 18. No es que crees que vamos a crecer en volumen de estrenos? No, no tanto. No tiene que ser un número determinado, pero estar ya en 25 es un salto. La idea es no hacer cantidad por cantidad, sino calidad, pero también con un volumen de renovación importante.

¿Y habéis conseguido convencer a los 'jefes' para tener más presupuesto?

Te mentiría si dijera que no. Sí que hemos crecido. Primero teníamos un diseño de plan a tres años que era ambicioso, pero que incluía una serie de magnitudes y, en un momento dado, hemos decidido ampliarlo porque nos hemos dado cuenta de que además de estar haciendo una plataforma de suscriptores, sino produciendo contenidos que tienen muchas salidas. Lo que es el proyecto de originales ha cobrado peso porque para invertir dinero, qué mejor sitio que este. Este año hemos vendido muy bien fuera.

La idea es no hacer cantidad por cantidad, sino calidad, pero también con un volumen de renovación importante

Ahí se ve lo importante que es el prestigio...

Cuando llegas y dices ATRESplayer PREMIUM, muy bien. Pero cuando ya llevas proyectos que se han vendido como recientemente Cardo, los compradores te miran de otra manera. Ahora con La novia gitana y La ruta creo que estás marcando una línea. Lo que más orgullo me hace es que cuando mi jefe ha visto Noches de Tefía me escriba para decirme simplemente: 'Impresionante'. Este tío lleva 40 años en televisión.

En la tele en abierto sabemos cómo funciona el tema de las renovaciones pero, ¿cómo es en las plataformas?

Tenemos el mundo del data y mucha más información de la que tienes en el abierto. Está, por ejemplo, cuántos suscriptores nuevos te genera un contenido, cuántos suscriptores han consumido un contenido y si lo han acabado, cuántos se han reactivado por un contenido... Son un montón de factores. La idea es medirlos todos para entender, por un lado qué contenido funciona en plataforma pero, por otro lado, si de verdad merece la pena una segunda temporada. Y ahí tiene qué ver con lo que nos puedan ofrecer. A lo mejor el proyecto creativo que nos llega no tiene sentido. Con Veneno, La Ruta o Cardo, por ejemplo, vimos clarísimo que merecían una segunda temporada al proponernos hacia donde iban.

Y entiendo que también las ventas que se hagan...

También. Pero hay cosas que se han vendido con mucho éxito y que se ha planteado una segunda temporada, pero creativamente no salía. Es importante saber darle fin a los proyectos.

Javier Ambrossi y Javier Calvo están ahora trabajando con Movistar Plus+ con la serie de La Mesías. ¿Eso significa que ya no vuelven? ¿Pueden volver?

Como creadores, guionistas y directores pueden hacer una serie de proyectos muy limitados en el tiempo. El proyecto de La Mesías que están haciendo para Movistar con su productora Suma Content era el siguiente proyecto que iban a hacer, que me parece un proyectazo, pero al final la casa era Movistar. Pero eso no quiere decir que no estén trabajando con nosotros como productores ejecutivos en otras series. Ellos siguen ahí. Y después de La Mesías pueden estar con más proyectos.

Viendo un poco vuestros proyectos, surge una pregunta: ¿Hay una tendencia hacia las adaptaciones y los biopics?

Lo que nos ha pasado con las adaptaciones es que veíamos grandes historias que si era adaptadas podían ser más grandes. En el caso de los biopics, en España no se han hecho grandes historias de personajes, con un par de episodios. Y nosotros queremos ir un poco más por lo que se hizo con Veneno. Nosotros estamos abiertos a todo, aunque es verdad que la comedia nos cuesta y no es fácil. Pero para el abierto también estamos trabajando en varios proyectos.

