Pablo Motos, en 'El Hormiguero': "Era un habitual de las discotecas de 'La Ruta del Bakalao'"

El Hormiguero ha comenzado esta semana con la visita de dos actores españoles; Ricardo Gómez y Claudia Salas. Los intérpretes acudían al plató de Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto, La Ruta, la nueva serie original de Atresplayer Premium que se estrena el próximo 13 de noviembre en la plataforma.

Era la primera vez que Claudia acudía al programa y aseguraba estar "muy contenta de conocerlo", momento en el que el presentador ha aprovechado para contar una anécdota sobre Ricardo y su actitud ante las promociones.

"Me contaron que la liaste en la promo de contenidos de hace un año en Atresmedia", comentaba entre risas, dando paso al testimonio del invitado sobre esto. "A veces, las promociones caen cuando se estrena el proyecto, y eso te puede venir bien o mal. Entonces, hace un año, estábamos en el Cine Capitol presentando los contenidos que se iban a grabar en Atresmedia el año siguiente. Me tocó un señor al lado que yo no sabía quién era", narraba el actor.

"Ese señor me dijo: 'Bueno, ¿qué ganas no?'. A lo que yo le respondí: 'Bueno, un poco pereza la verdad'. En ese momento, llaman al escenario al director de contenidos de Atresmedia y se levanta el señor que tenía a mi lado", aseguraba entre risas, a lo que añadía que vio alejarse su "carrera en la cadena".

Y es que La Ruta es la primera ficción que traslada a la pequeña pantalla la historia de la famosa Ruta del Bakalao, que tuvo lugar durante más de una década en Valencia, lugar de nacimiento del presentador de El Hormiguero. Por ello, el comunicador no ha dudado en contar cómo vivió esta época, de la que fue partícipe. "Yo era un habitual de las discotecas de 'La Ruta del Bakalao'; Puzzle, Chocolate, Barraca, Spook...", confesaba.

"Era una época en la que todo valía, podías hacer lo que quisieras menos enfadarte, ahora las cosas no son así", aseguraba Motos. Pero uno de los rostros más famosos de la televisión de nuestro país también fue Dj en estas salas. "Yo también pinchaba ese tipo de música. Las discotecas estaban siempre llenas, no había control de aforo y la gente iba de aquella manera...".

