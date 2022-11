El inesperado mensaje que recibe Susanna Griso en 'Espejo Público' y que paraliza el directo

Este viernes 4 de noviembre, Espejo Público ha comenzado de una manera de lo más curiosa. El programa matinal de Antena 3 ha iniciado su tertulia comentando la retirada de Piqué y los despidos masivos de Twitter, pero poco después, esta charla era cortada por Susanna Griso, que no paraba de recibir mensajes sobre el estado del cohete chino que sobrevolaba el planeta.

Por ello, Griso, intentando no ser captada por la cámara, le comunicaba a sus compañeros de redacción que tenía el contacto de la jefa de prensa de Aena. "Perdonad", interrumpía entre risas. "Os he pasado el contacto de Aena, chicos".

"Perdonadme, pero es que a parte de los mensajes de Protección Civil que dicen que debido a ese cohete espacial que ha atravesado el espacio aéreo español, se están restringiendo totalmente los vuelos desde las 9:38 horas hasta las 10.18 en Cataluña y otras Comunidades", continuaba. "Luego tenemos Aena que dice que todavía no se ha cerrado el espacio aéreo y estaba diciendo a mi equipo el contacto de la jefa de comunicación de Aena. Os lo he pasado para que la llamemos inmediatamente porque ya está avisada".

Pero parece que este no era el único mensaje importante que había recibido. "Como estoy muy pendiente del móvil por todas las noticias relacionadas con el cohete, tengo una noticia que te afecta a ti directamente, Graciano, que me dicen que te has dejado la cartera y el móvil en el coche de un diputado", le comentaba entre risas al tertuliano. Una anécdota que dejaba boquiabierto a toda la audiencia y a todos los presentes en el plató.

"Que lo tienen y que te va a llegar, por si te interesa", a lo que añadía que, como "tú no tienes teléfono, me lo envían a mí". "Muchas gracias. Ves para qué sirven las redes y la tele. Recuerda que te mande unas Riberas del Duero", respondía el colaborador.

"Te acabo de dar una alegría, ¿no?", insistía la presentadora. "No he querido decir nada y no se me ha notado, pero llevo acojonado toda la mañana", sentenciaba el tertuliano dando por finalizado este asunto que ha amenizado las primeras horas del magacín de Antena 3.

