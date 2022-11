David Guetta confiesa en 'El Hormiguero' la peor parte de su profesión: "No tiene solución"

El Hormiguero ha cerrado su semana con la visita de uno de los músicos más famosos de todo el mundo, David Guetta. El Dj ha visitado el plató del programa de Pablo Motos para charlar sobre sus últimos éxitos globales, entre los que se incluye el tema I'm Good (Blue), que acumula más de 100 millones de reproducciones y ocupa los primeros puestos de las principales plataformas de reproducción de música en streaming.

No es la primera vez que el productor musical acude al formato de Atresmedia. De hecho, ha confesado que El Hormiguero es uno de los pocos programas a los que acepta acudir. "Aquí me siento como en casa, pero todo lo que sea hacer shows de televisión me ponen muy nervioso. Luego puedo estar con 100.000 personas en un show mío y para mí es normal, pero la televisión o grabar cosas...", comentaba al inicio del programa.

El Dj más famoso del mundo ha confesado que su último lanzamiento ha tenido tanto éxito gracias a TikTok. "Un chico grabó un vídeo de la canción, que no estaba estrenada pero yo la pinché en un show. De ahí se volvió viral y tuve que sacarla". Ante esta experiencia, el músico asegura que "ahora la gente es la que pide la música que quiere, ahora es mucho más democrático".

💬 @davidguetta: “La creatividad no funciona con el miedo, funciona con el amor y la pasión” #DavidGuettaEH pic.twitter.com/jrOgrCREnv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 3, 2022

El presentador ha querido conocer cuál es la principal motivación de Guetta a la hora de crear un éxito musical. "Lo que me ha pasado durante muchos años de mi vida es gracias a la pasión y el amor a mi profesión. La creatividad no funciona con el miedo, funciona con el amor", a lo que añadía que, cuando "estás en el top, la principal motivación no es esa, es el miedo a caer".

[Lola Índigo se confiesa en 'El Hormiguero': "Antes usaba Tinder, pero me han bloqueado"]

La gira promocional de Dj sumado al horario de su trabajo, casi siempre de madrugada, ha confesado que es la peor parte de su vida. "Solo en esta semana he estado en Europa, América, Oriente Medio... Ahora vuelvo a América", confesaba. "No paro de viajar. Yo no sé qué hora es, dónde estoy, es todo muy loco porque no tengo horario fijo", asegura el invitado.

"He intentado muchas cosas para curar esto, para que no me afecte, pero nada funciona. Da igual lo que hagas, el jet lag siempre está. La técnica que tengo es dormir cuando puedo, pero ni pastillas o melatonina me ayudan", sentenciaba entre risas.

Sigue los temas que te interesan