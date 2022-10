Daniela Santiago, la revelación gastronómica (y televisiva) de ‘MasterChef Celebrity’

Nueve son los aspirantes que en este momento permanecen en la cocina de MasterChef Celebrity: Daniela Santiago, Isabelle Junot, Lorena Castell, Manu Baqueiro, María Escoté, Nico Abad, la repescada Patricia Conde, Pepe Barroso y Xavier Deltell. Un nutrido grupo de famosos que lunes a lunes se están metiendo en nuestras casas para demostrar cuánto saben de cocina (o cuánto necesitan aprender). Cada uno tiene un rol definido dentro de la competición: el galán, el gracioso, la gamberra, el templado. Y luego está Daniela Santiago, que va por libre en el mejor de los sentidos, pues no deja que un personaje impostado se adueñe de su concurso ni de sus intervenciones.

Su participación en MasterChef Celebrity está siendo un regalo para la audiencia. Para empezar, porque cocina bien, cosa que no se puede decir de todos sus compañeros. Mientras que otros aspirantes se dejan llevar por los nervios, Daniel parece de momento saber muy bien lo que se hace. Incluso con cosas relativamente sencillas, como una tortilla de patatas, la que fuese Cristina Ortiz en la serie Veneno ha conseguido dejar a los jueces con la boca abierta. Tiene gusto al cocinar, y también, al emplatar, algo que normalmente cuesta más al resto de concursantes de este formato. Los jueces han valorado su criterio hasta para algo que puede ser relativamente sencillo, como un plato de pasta.

Aunque sabíamos quién es Daniela por su carrera profesional, lo cierto es que como persona la conocíamos muy poco. Y está resultando una delicia verla semana a semana. Es tierna, educada, y destila grandes valores humanos y familiares. Se le pierde la boca hablando del amor que tiene a su madre, a quien debe mucho de su destreza entre los fogones, y nos tocó la fibra sensible el día que habló de su tío, ya fallecido, quien tenía un restaurante llamado ‘Mi pequeño mundo’. En una de las entregas hasta llegó a soñar con ganar el programa y reabrirlo, en su memoria, y como regalo para su madre, que perdió ya las ganas de cocinar desde la citada pérdida.

A pesar de su dulzura y sus buenos modales, no por ello Daniela se deja pisotear. En una de las primeras entregas tuvo un enfrentamiento con Ofelia, la polémica concursante de la versión de anónimos. La gallega se permitió el lujo de despreciar la gastronomía de Andalucía, asegurando que allí son “todo frito o con salsitas”, y ahí Santiago saltó como orgullosa malagueña. No iba a dejar que nadie hablase mal de su tierra. Incluso rebautizó a Ofelia como Casilda y también como Ofendia.

En MasterChef Celebrity elaborar un buen plato es algo complicado, tanto en la primera prueba como en la de eliminación. Pero la cosa es mucho más peliaguda cuando hablamos de las pruebas exteriores, donde por norma general reina el caos. Muchas han sido las ocasiones en las que no ha salido un plato, o una de las elaboraciones, y en las que un capitán ha acabado con el mandil negro por no saber mandar sobre su equipo. Y en ese sentido, hay que destacar la brillante capitanía de Daniela la semana pasada. Fue organizada, sabía resolver dudas, asignaba tareas según las fortalezas y debilidades de sus compañeros, y cocinó en todos los pasos. Su actuación fue casi una masterclass para ediciones futuras.

Por último, hay que agradecer que Daniela Santiago haya llevado al prime time de La 1 la visibilidad de las mujeres transexuales. Ella habla sin problema de su condición, e incluso, ha compartido con la audiencia que ha adoptado a dos niñas trans, que la tienen como un referente. Sin eufemismos, Daniela ha hablado de cómo realizó su transición con un lenguaje sencillo, con terminología que quizá no es la correcta, pero que permite que su mensaje llegue. “Con 15 años yo hacía aerobic de competición y ahí empecé a notar que mi cuerpo empezaba a cambiar, se marcaban los músculos. Entonces, hablé con mis padres y les dije que no quería seguir desarrollándome como Dani si no como Daniela. Mis padres se lo tomaron muy bien y me apoyaron en todo”, contó en una prueba de exteriores, donde además reveló que con 18 años se puso pecho y se sometió a una reasignación sexual con 22.

