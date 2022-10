Alonso Caparrós, sobre Jon Kortajarena: "Si te has inspirando en mí, eres un imbécil de categoría"

Nadie se esperaba que Adela González diera paso a un vídeo de La Resistencia en pleno Sálvame Naranja. Pero unas polémicas declaraciones de Jon Kortajarena en el programa de David Broncano han incendiado el plató del espacio vespertino de Telecinco.

El actor y modelo ha sido uno de los últimos invitados del programa de Movistar Plus+, para promocionar El Inmortal, serie de la misma plataforma, donde el vasco interpreta a un presentador que sirve de enlace entre la mítica banda Los Miami y la jet set del momento para el tráfico de droga. Hablando precisamente de algunos presentadores de los 90 que se dejaban ver en televisión completamente eufóricos por los efectos de la droga, el intérprete desvelaba en quién se había inspirado.

"Un presentador de televisión de los 90, bastante conocido, que se mete mucha farlopa, que tiene mucho vicio y hace de puente entre Los Miami y la Jet Set", comentaba Jon. Aunque no dio el nombre, el actor escribió en un papel unas iniciales de dicho presentador.

[El zasca de David Broncano a Iker Jiménez por criticar el lenguaje inclusivo como algo inventado]

"Cuando me empecé a meter a ver cómo eran los programas de la época y cómo funcionaba eso, me di cuenta de que iba muy puesto. El real, en el que yo me inspiré. Pero no lo digas, no me jodas, no quiero humillar a nadie", reiteró el intérprete. Pero el invitado escribía en un papel las iniciales de la persona.

Por ello, esta tarde en Sálvame se ha dicho que según el trazo de su ortografía, puso las iniciales 'A.C'. Todas las miradas apuntaban a Alonso Caparrós y éste no se ha quedado callado.

"Si Jon Kortajarena se ha inspirando en mí, no tengo nada que objetar, era mi realidad, y yo lo he contado. Espero que les sirva a los demás. Ahora, ¿por qué este tío me parece un imbécil? Un imbécil de categoría", comenzaba.

"Me parece un imbécil, porque yo y la gente que tiene ese problema, es una enfermedad. Entonces, hacer alusión a eso como: 'Era un tío que se mentía mucha farlopa. Era un tío que tenía mucho vicio'. Me parece una falta de consideración, una falta de respeto, no hacia mí, sino hacia todos esos chavales que tienen un problema y sus familiares", insistía.

"Que te quede claro Jon, hemos pasado una enfermedad muy difícil, muy dolorosa y que tiene muchas consecuencias. No se me ocurre que a una persona que está pasando un cáncer, el 'canceroso este'", añadía visiblemente enfadado.

A lo que añadía que Kortajarena está "frivolizando" con su enfermedad. "Me pone muy triste que sea eso. Hay que proteger a todas las enfermedades. Yo he sido actor, y quiero pensar que él se toma su trabajo en serio", sentenciaba.

Sigue los temas que te interesan