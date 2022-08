Terelu Campos, contra Miguel Frigenti: "Tú no me vas a decir las palabras que tengo que usar"

Terelu Campos estalla contra Miguel Frigenti: "Tú no me vas a decir las palabras que tengo que decir"

Miguel Frigenti ha tenido un tenso enfrentamiento con Terelu Campos en la tarde de este jueves en Sálvame. El colaborador no ha dudado en mostrarse muy crítico con las declaraciones vertidas por Terelu Campos y Adela González, las presentadoras del programa, sobre la figura de Rafa Mora, muy criticado durante los últimos programas por su cuestionada actitud con algunos de sus compañeros.

Frigenti acudía al plató junto a sus dos hermanos, que no han dudado en apoyar al periodista ante los duros momentos que ha vivido durante las últimas semanas con el extronista de Mujeres y Hombres y Vicerversa.

Durante los primeros minutos de Sálvame Limón, Rafa Mora abandonaba el plató tras los comentarios vertidos por los tres hermanos, mientras las presentadoras seguían al colaborador para intentar que volviera a entrar al estudio de Mediaset. Tanto González como Campos le mostraban su apoyo, animándole a aguantar una tarde que no iba a ser "fácil" para él.

[Gema López, a Rafa Mora: "Basta de salir del plató. En otro trabajo ya te habrían echado"]

Algo que no ha gustado a Frigenti que, con Rafa ya en plató, le dedicaba unas palabras a las conductoras del formato. "Le estamos viniendo muy bien para terminar de blanquearse. Tendrías que dar las gracias al programa por haber traído a mis hermanos porque te está viniendo genial. Esas frases que te dicen las presentadoras de 'confiamos en ti', 'vas a poder aguantar toda la tarde'...", aseguraba Miguel.

Adela González se mostraba en desacuerdo con las palabras de Frigenti, afirmando que si le dicen esas palabras "es porque las pensamos". "Pienso que son frases innecesarias para una persona a la que supuestamente habéis amonestado, el castigo le está viniendo de lujo; está facturando y encima está quedando de víctima", continuaba Frigenti.

Pero algo más tensa se ha mostrado la hija de María Teresa Campos, que se ha enfrentado al colaborador. "Mira, Miguel Frigenti, yo te voy a decir algo. Yo no digo las frases que tú tienes que utilizar, ni cuándo ni cómo ni dónde. A mí no me digas tú las que yo tengo que utilizar".

Pero su discurso no terminaba ahí, y Campos insistía: "Yo utilizo las que considero en cada momento, las que siento en cada momento, cómo las siento y con quién. Si yo respeto que tú hagas eso, tú respeta que yo diga las cosas que me dé la gana".

Al parecer, Terelu Campos se ha mostrado tan enfadada con el colaborador por un encuentro que tuvieron hace dos días, cuando ella misma apoyó a Frigenti. "Me acerqué para ver cómo estabas. Nadie me dijo lo que tenía que decir. Si yo me preocupo por ver cómo estabas tú, no te parece mal, pero si me preocupo por otro compañero te parecen mal", sentenciaba.

El pandillismo bully q hay en sálvame conformado x Rata Mora, Gemma López y, como no, la pelotera de Terelu,me demuestra una vez + q estoy EN EL LADO CORRECTO y solo puedo decir esto:@MiguelFrigenti TE LOS ESTÁS COMIENDO A BOCADOS, si necesitas salsa, avísame 😘 #yoveosalvame pic.twitter.com/DOgL4ttgi7 — DramaIntensa 😈 (@DramaIntensa) August 25, 2022

