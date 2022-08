'El programa del verano' manda un emotivo mensaje de apoyo a Nacho Palau: "Mucha fuerza"

En la mañana de este jueves 25 de agosto de 2022, el exparticipante de Supervivientes 2022, Nacho Palau, ha hecho público que padece cáncer de pulmón. Lo ha comunicado en sus redes sociales con el siguiente texto: "Hola a todos, queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando por un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato".

Una noticia de la que se ha hecho eco el formato matinal de Telecinco El programa del verano, donde se encontraban varios colaboradores que han podido aportar algo más de información sobre este suceso. Además, todos se han mostrado muy afectados por el comunicado de la expareja de Miguel Bosé.

"Leticia, tenemos una última hora. Además, es una triste, muy triste última hora sobre Nacho Palau, ¿verdad?", comenzaba Beatriz Archidona, que continúa al frente del programa producido por Unicorn Content. "Así es, Nacho Palau sabemos que estuvo ingresado hace unas semanas, estaba esperando cuál era el diagnóstico de esas pruebas y hace apenas unos minutos el propio Nacho Palau lo comunicaba", ha comenzado la redactora del programa.

Tras leer el comunicado publicado por el propio protagonista, la colaboradora del programa no ha podido contenerse y le ha querido mandar un mensaje a Palau: "Desde aquí le mandamos un beso enorme, tanto a él como a toda su familia, desde luego".

Un mensaje al que se unía de inmediato la presentadora: "Un beso muy fuerte, mucho ánimo y sobre todo mucha fuerza". En ese momento, otro de los colaboradores del programa arrojaba algunos datos más sobre este comunicado. "Pepe, tú has podido hablar con el entorno", le daba paso Archidona.

"He intentado hablar con el entorno de Nacho. Me dicen que él no pudo afrontar la prueba de apnea en la final de Supervivientes y, precisamente, es ahí donde se manifiesta que hay un problema gordo. Un problema que achacaban a una alergia al chocolate. Él estuvo medicado durante varios días con un tratamiento de cortisona, al no funcionar, y como su mamá también padece un cáncer de pulmón, se va a médicos de confianza", anunciaba el colaborador de Telecinco.

Tras esto, todos los presentes en el plató, entre los que se encontraban Marisa Martín Blázquez o Beatriz Cortázar, le mandaban de nuevo "besos" a toda la familia del valenciano.

