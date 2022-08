De Ana Belén a Agoney: TVE anuncia el cartel de artistas de su nuevo talent 'Dúos increíbles'

La 1 de TVE vuelve a apostar por la música en prime time. La cadena pública ha anunciado este jueves el cartel de artistas que formarán Dúos Increíbles, un concurso de canciones interpretadas por dúos formados a ciegas por cantantes de dos generaciones diferentes.

Este nuevo talent show busca reinterpretar la banda sonora de España, los éxitos y las canciones que llevan décadas siendo parte de nosotros, desde la creatividad y la libertad artística, y ofrecer un gran espectáculo lleno de expectación y compañerismo.

Producido por RTVE en colaboración con Grupo Ganga, el programa se desarrolla en un imponente plató con orquesta y banda en vivo, con un escenario principal de 1.500 metros cuadrados2; y otros casi 1.000 metros cuadrados2; de espacios anexos, salas de ensayos y de descanso en las cuales los artistas preparan sus canciones, en solitario o con sus parejas, y analizan sus interpretaciones y emociones.

Todos estos momentos forman parte de diferentes secciones del programa, presentado por Juan y Medio. El veterano comunicador es el encargado de hacer que actuaciones, entrevistas, votaciones y demás elementos del programa fluyan con ritmo y humor en cada entrega.

Según publicó Vertele, RTVE invertirá nueve millones de euros por las 12 galas de 120 minutos con las que contará este programa. Las tres partidas de mayor cuantía de ese presupuesto son las destinadas al coste artístico de los cantantes que aparecen en el programa (2,7 millones de euros), el personal técnico (2 millones) y la maquinaria de rodaje y transporte (1,3 millones).

16 grandes artistas

Montaje 'Dúos increíbles'.

En el equipo de los ocho artistas consagrados, Dúos Increíbles cuenta con el privilegio de las voces de Ana Belén, Miguel Poveda, Ainhoa Arteta, Víctor Manuel, Sole Giménez, Antonio Carmona, Diego Torres y Carlos Goñi. Cada uno formará dúo con uno de los intérpretes más jóvenes- el grupo de los juniors- formado por Antonio José, Nía, Agoney, La Cebolla, Marta Soto, Yoly Saa, Chema Rivas y Paul Alone. Esta mezcla intergeneracional es clave para lograr versiones sorprendentes de las canciones más clásicas o conseguir interpretaciones originales de éxitos más recientes.

"Es una oportunidad para divertirme y sorprenderme cantando con otra generación”, señala Ana Belén, mientras que Miguel Poveda espera “crecimiento artístico y personal. Espero divertirme, emocionar y sentirme vivo. Que ocurran cosas que uno al final se lleve también y sean experiencia de vida, para mi persona y profesión”.

En el equipo de los noveles, Agoney quiere redescubrirse: “Dejarme llevar y aprender mucho de los seniors y de los juniors. Estoy descubriendo que hay canciones que jamás me hubiera planteado cantar, y que cuando me pongo a ello me quedan mejor de lo que imaginaba”. Para la cantautora Yoly Saa, ‘Dúos Increíbles’ “es una gran oportunidad de aprender de los veteranos, y me atrae el reto de superar mis miedos escénicos”.

La canción de autor, el pop, los ritmos latinos y el rock, el flamenco fusión y el más urbano… Casi todos los géneros musicales estarán presentes en Dúos Increíbles.

La mecánica

En los primeros programas, los cantantes tendrán que formar ocho parejas musicales sin verse las caras, formando dos grupos y solamente guiados por sus cualidades vocales. Una vez formados, los ocho dúos compiten entre ellos, primero con los duelos de los cuatro dúos de cada grupo, hasta llegar a las batallas, donde se cruzan los dos equipos y comienzan las eliminaciones.

Será el público en plató quien decida con sus votos, en directo, qué dúos permanecen y cuales son eliminados, para conseguir, mediante las clasificaciones, determinar al dúo ganador.

