Un afectado por los incendios rompe a llorar en 'El programa del verano' y estalla contra los políticos

El programa del verano sigue cubriendo la última hora de los incendios que azotan el territorio de nuestro país. En la mañana de este lunes, el formato presentado por Beatriz Archidona se desplazaba hasta Torás, en la provincia de Castellón, donde conectaban en directo con Roberto Borjas, un vecino de la localidad que no ha dudado en mostrar las terribles huellas que ha dejado el fuego.

El invitado se encontraba en medio de un terreno vegetal de su propiedad, castigado por los incendios de las últimas semanas, y visiblemente enfadado, no ha dudado en decir abiertamente lo que piensa y cómo se siente tras los hechos ocurridos. "Hay más rabia que tristeza. El problema es que siempre nos tiramos mierda a la cara, a los vecinos de a pie ya nos dan igual los partidos políticos, nos hemos acomodado en la sociedad y no exigimos nada", comentaba Borjas en referencia a los líderes políticos, asegurando que se ha "instaurado en la sociedad un ecologismo de despacho".

Pero su crítica hacia la clase política no termina ahí, el invitado del magacín matinal de Mediaset se quejaba de las "imposiciones" administrativas sobre el cuidado del monte. "Había aquí maleza y árboles que tendría que haber cortado, hay muchas aristas, y este es el problema", comentaba.

"Es muy bonito sentarse en una mesa y decir que hay que cuidar los pinos, estos se cuidan si está bien limpio el monte, que no se limpia porque no nos dejan, a mi sobrina se le ha quemado la casa porque el monte estaba cerca de su vivienda, había tanta maleza y tanta suciedad que se le ha quemado todo", aseguraba con el rostro desencajado ante la sorpresa de la presentadora del programa.

Pero el momento más emotivo y donde Roberto no ha podido aguantar más ha sido al ser preguntado por Archidona sobre el peligro que corrió su familia ante los incendios. "Estaba preocupado por mi madre, por mi suegra... perdón", comentaba el invitado sin poder aguantar las lágrimas. A pesar de la terrible situación, Roberto mira al futuro con ganas: "No hay que quedarse con el dolor, hay que trabajar y que esto no vuelva a suceder, nosotros no queremos fotos, queremos soluciones".

Finalmente, el invitado asegura que, tras volver a su vivienda tras la retirada del fuego, sintió "alivio". "Empatizas con mucha gente, ves que la gente tiene esperanza en que todo se arregle, han cancelado las fiestas patronales y nos estamos movilizando para hacer una reunión o una comida de encuentro", sentenciaba.

