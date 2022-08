Las lágrimas de Patricia Pardo ante la emoción de un ganadero: "Vamos a cortar, lo estoy pasando fatal"

Patricia Pardo ha vivido un emotivo momento en el plató de Telecinco en la mañana de este viernes 12 de agosto, durante una de las habituales conexiones en directo del programa que presenta, El programa del verano.

La conductora contextualizaba la situación en la que se encuentra Galicia, azotada por las terribles sequías que están causando graves pérdidas en varios cultivos. "La sequía amenaza a los cultivos de maíz en Galicia, donde se produce el 75% del maíz de nuestro país, ni en Galicia llueve", comenzaba Pardo sin saber el mal trago que iba a sufrir.

Poco después, una reportera conectaba en directo con el programa desde A Coruña, en uno los campos afectados por esta situación, acompañada de David, uno de los agricultores y ganaderos desesperados por la falta de lluvias. "No podemos alimentar a los animales. Estamos desesperados, todo nuestro trabajo está aquí, solo nos queda mirar al cielo y esperar a que llueva", comentaba el invitado teniendo que cesar sus palabras ante su imparable llanto.

Pardo, con el rostro visiblemente afectado, preguntaba al agricultor en qué consistía su negocio y cómo pensaban solucionar las terribles pérdidas que van a sufrir. "Tengo terneros, y de aquí mis animales no van a poder aprovechar nada. Solo nos queda importar el cereal, pero el material de fuera no es viable, es muy caro. No podemos aguantar esto, el maíz es todo para nosotros, es lo único que se nos da bien. Es una planta que le hace falta agua y sol, es tropical, y no tenemos nada", respondía David sin poder aguantar las lágrimas.

"Nos parte el alma escucharte", espetaba la presentadora sin poder continuar preguntando al ganadero afectado. "No tenemos ningún plan... Perdón", continuaba David disculpándose ante su llanto. "Madre mía me voy a emocionar hasta yo", confesaba la presentadora.

Tras este terrible momento, Patricia Pardo no pudo aguantar más y, tras un gran silencio, pedía a sus compañeros finalizar la conexión en directo. "Vamos a dejarlo aquí, porque lo estás pasando fatal y yo también. No tengo ni voz. Te deseo lo mejor, de corazón", finalizaba la presentadora con los ojos cargados de lágrimas."¡Uf, madre mía!", sentenciaba la conductora de El Programa del verano mientras buscaba la mirada cómplice de sus compañeros.

