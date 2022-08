Alyson Eckmann, la gran promesa de los realities que vuelve a Telecinco tras triunfar en OnlyFans

Pesadilla en el paraíso sigue desvelando los nombres de su explosivo casting y una de las últimas participaciones confirmadas ha sido la de Alyson Eckmann. La polémica ganadora de la quinta edición de GH VIP regresa a la televisión para unirse a la lista de famosos que formarán parte de la peculiar granja de Telecinco.

Con este inesperado fichaje, la cadena de Mediaset recupera la que en su día fue una de sus grandes promesas, con una carrera ascendente que se vio interrumpida por su marcha de España.

Alyson se dio a conocer en Un príncipe para Corina, el dating de Cuatro en el que ejerció como antagonista de Corina Randazzo. Según cuenta la estadounidense, accedió a esa experiencia televisiva por pura casualidad, ya que dio con el casting cuando se encontraba de vacaciones en Canarias.

Tras su paso por el programa de citas, en 2014 Telecinco le dio una importante oportunidad al ficharla como presentadora y reportera de Hable con ellas. La joven condujo la primera temporada del formato nocturno de La Fábrica de la Tele junto a Sandra Barneda, Yolanda Ramos y Natalia Millán.

Desde entonces, la televisión y la radio se convirtieron en el hábitat de Eckmann hasta que en 2017 dio el gran salto a los realities participando en la quinta edición de GH VIP. Allí protagonizó sonados enfrentamientos con Aylén y Aída Nízar, además de sendos romances con Marco Ferri y el brasileño Antonio. La de Seattle conquistó a la audiencia y se proclamó ganadora del reality.

Cuando su popularidad en España alcanzaba cotas máximas, Alyson decidió marcharse a Los Ángeles con su pareja para probar suerte en su país natal. Allí ha vivido los últimos cuatro años y se ha granjeado unos pingües ingresos gracias a vender contenido íntimo y de alto voltaje en la plataforma de suscripción OnlyFans, donde ella misma confesaba en Socialité, al anunciarse su participación en Pesadilla en el paraíso, que ha llegado a ganar más de 10.000 dólares al mes.

Con su regreso a España, Telecinco recupera a una prometedora figura televisiva que sin duda aportará frescura y contenidos al nuevo reality de la cadena de Fuencarral. Y es que sólo hay que echar un vistazo a las redes sociales de Eckmann para comprobar que es un personaje sin filtros que puede incendiar la ya de por sí complicada convivencia en la granja.

Precisamente en sus redes fue donde confesó que Cristiano Ronaldo la había invitado a su casa antes de comenzar su relación con Georgina Rodríguez. Según narra ella misma, hace un tiempo presentó el evento de lanzamiento de un perfume del futbolista y este no dudó en invitarla a su casa.

En un principio, Alyson se negó. "Yo sabía lo que iba a pasar si iba a su casa", confiesa en su cuenta de TikTok, pero su amiga le insistió en que no podía rechazar la invitación y acabó accediendo a ir a casa del portugués. "Nos tomamos unas copas de champán y a las 3 de la mañana le dije 'quiero irme a casa' y me mandó a mi casa con su chófer. Y ya está", sentencia.

Pero Cristiano no es la única estrella internacional con la que Alyson presume de haber tenido oportunidades de affaire. Hace unos días, la joven desvelaba en sus redes que coincidió en una gala con el grupo One Direction y, tras el evento, el cantante Louis Tomlinson le escribió mensajes privados por Twitter y le dio su número de teléfono.

"Hablamos por texto y mensajes de voz y me invitó a Londres, pero no fui", explica la joven, que lamenta que de haber aceptado la invitación ahora podría ser la madre del hijo del artista. "Después dejó preñada a una fan y dije 'joder, debería haberme ido a Londres y quedarme preñada yo'. No estaría aquí vendiendo fotos de mi c*** en OnlyFans", bromea sin pelos en la lengua la que ya se espera que sea una de las grandes protagonistas de Pesadilla en el paraíso.

