El riesgo de llevar a Arús al fin de semana: ¿se puede repetir el tropezón de 'Arusitys Prime'?

El famoso programa matinal de Alfonso Arús, Aruser@s, parece que tendrá un hueco dentro de la programación de laSexta durante su horario de fin de semana. Desde la cadena de Atresmedia ya se ha comenzado a anunciar el salto del catalán a la tarde del sábado, para llevar a la franja vespertina un programa al más puro estilo Aruser@s.

"Prepárate, porque muy pronto los sábados no volverán a ser lo mismo", dice la voz en off del vídeo promocional emitido, confirmando así una noticia que ya adelantó el periodista Rocco Steinhäuser: la apuesta por un formato 'hermano' de Aruser@s para la franja de tarde del sábado. Además, el artífice de la exclusiva asegura que se baraja el sábado 10 de septiembre como día en que arranque su emisión. Por ello, si desde Atresmedia no anuncian lo contrario, el domingo seguirá La Roca, no afectando así al programa presentado por Nuria Roca que se emite en horario de tarde el último día de la semana.

Aunque desde el grupo audiovisual todavía no han trascendido más detalles sobre esta apuesta para la próxima temporada, como el nombre oficial, los contenidos, el ritmo o los colaboradores que acompañarán al presentador, parece que será un programa bastante similar a Aruser@s. De la misma forma, el presentador continuará su periplo en las mañanas de laSexta, lo que cabe plantear si, quizás, el nuevo programa debería dar un giro en sus contenidos e intentar diferenciarse del programa matinal.

LaSexta ya promociona el nuevo programa de Alfonso Arús para las tardes de los sábados.



Triunfo en las mañanas

El programa presentado y dirigido por Alfonso Arús lleva cuatro temporadas en antena, arrasando entre los televidentes de laSexta en la mayor parte de sus emisiones. El programa emitido diariamente entre las 7:30 de la mañana y las 11:00 ha conseguido mejorar sus números, cerrando esta temporada con su cuarto récord de audiencia consecutivo, anotando un 17,1% y 406.000 espectadores, una cuota que se dispara hasta el 22,1% en target comercial. Superando así el share medio de la cadena, que se sitúa en 6,5%.

Pero estos datos se vienen repitiendo durante los últimos años, y es que el pasado 2021 el programa llegó a alcanzar un 19,6% de cuota de pantalla y 537.000 espectadores de media, liderando su franja de emisión. Incluso, el pasado 30 de abril de 2020, alcanzó récord de espectadores con 592.000 y un 15% de share.

Unos datos que dictan la clara tendencia por parte de los televidentes de divertirse cada mañana con el programa del catalán y sus colaboradores, que ponen la nota humorística a las virales imágenes, vídeos y noticias que se emiten en la cadena de Atresmedia más informativa.

Arusitys Prime no terminó de encajar

El pasado mes de noviembre de 2019, Atresmedia ya intentó trasladar el éxito de Arús al prime time de la misma cadena los viernes por la noche. Pero solo dos entregas bastaron a la empresa audiovisual para comprobar que este movimiento no había sido del todo acertado, y el 4 de diciembre del mismo año el programa fue retirado de la parrilla televisiva, tras los discretos datos de audiencia cosechados.

El espacio producido por Aruba cayó en su segunda emisión a un 6,5% de cuota de pantalla y 673.000 espectadores, después de haberse estrenado ante un 9,1% y 1.012.000 espectadores. En un primer momento, desde Atresmedia se apuntó que no se trataba de una cancelación definitiva, sino de una "reformulación del programa y sus contenidos", aunque el formato nocturno nunca volvió a emitirse. ¿Será este nuevo programa aquella "reformulación" que nunca terminó de llegar?

Un programa que contaba con entrevistas, debates, sucesos, corazón, famoseo, imitaciones y conexiones en directo que no pareció ser del todo atractivo para los televidentes en la noche de viernes.

¿Es una decisión arriesgada?

Con los antecedentes ocurridos hace tres años, cabe pensar si esta vez sí funcionará y si será un formato similar a Arusitys Prime, ya que sacar a Alfonso Arús de las mañanas no tuvo la acogida esperada. Aunque está vez no sería en prime time, sino en horario de tarde, por lo que podría tener un resultado diferente.

El tipo de formato que ofrece Aruser@s es, en gran parte, la emisión de contenidos audiovisuales virales de internet, algo que ha decidido hacer durante sus primeras horas el nuevo programa de Mediaset, Ya es verano, que se emite en horario vespertino los fines de semana, y que está acumulando una discreta audiencia. El pasado sábado el programa presentado por Frank Blanco firmaba un 10,2% de cuota de pantalla, bajando del medio millón de espectadores de media.

Solo queda esperar para conocer los nuevos detalles de esta apuesta de laSexta, que confía en llevar su éxito de las mañanas a los fines de semana de la próxima temporada.

