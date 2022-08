Antonio Banderas anuncia la renovación de 'Las tres puertas' de María Casado, que cambiará de canal

Televisión Española ha renovado el formato de entrevistas a famosos presentado por María Casado por una segunda temporada, aunque el mayor cambio reside en su lugar de emisión; las nuevas entregas del programa pasarán a ser parte de la parrilla de contenidos de La 2.

Así lo ha anunciado el productor del formato, Antonio Banderas, en la presentación de la gala Starlite. "Se nos ha ofrecido un segundo año, pero cambiando en La 2. Creo que va a su espacio natural, el mejor lugar donde el programa puede estar. Con Las tres puertas no buscamos grandes audiencias, sino hacer una televisión de calidad", afirmaba el actor en declaraciones a la revista Semana.

Además, el actor asegura que, los datos de audiencia, para él no son tan relevantes como hacer un contenido de calidad para la audiencia. "Prefiero tener menos espectadores, pero poder brindar unos shows profundos, interesantes, cultos y que estén bien hechos", continuaba el productor.

La realidad es que los datos de la primera temporada fueron algo discretos. Se estrenó el 2 de febrero, firmando un 6.4% de cuota de pantalla y 789.000 espectadores. Este pico inicial fue haciéndose más pequeño con el paso de las semanas, llegando a registrar un 5% de share. Si bien es cierto, el programa de entrevistas experimentó un repunte en sus últimos episodios, cuando alcanzó el 7.9% de cuota y 950.000 seguidores en su penúltimo programa de la temporada.

Una subida que el actor también quiso recalcar en su discurso: "Empezamos con una audiencia de 500.000 espectadores y acabamos en un 1.200.000 espectadores. Si funciona, bien. Nosotros no vamos a cambiar". La productora Teatro Soho Televisión, de Antonio Banderas, propuso este espacio a María Casado, presentadora del mismo, como uno de los proyectos más importantes de la carrera de la periodista, y que nació tras una conversación profunda con el actor.

Los datos de audiencia cosechados en su primera temporada hicieron derrumbarse a la propia presentadora en directo, durante la entrevista con Pedro Ruiz. Casado, visiblemente preocupada, no podía dejar de llorar ante las palabras de su invitado: "Te he dicho más de una vez que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar. Los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es imposible de tragar. Te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de cosas, o promoción por hacer cosas... Y no, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y este programa limpia".

María Casado rompe a llorar (de impotencia, seguramente) en #LasTresPuertas5



“Los medios ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar. (…) Este programa limpia. Tendrá la audiencia que tenga, pero los números no son el alma de la vida” pic.twitter.com/hsUHwliv6O — Marc Gabernet (@marcgabernet) March 2, 2022

