El actor José Luis Fernández, Pancho en 'Verano azul', ingresado en un psiquiátrico

El éxito de la serie Verano Azul convirtió a esta serie en una de las más míticas de la ficción española y, cuatro décadas después de su estreno, el público sigue muy atento a las noticias sobre las personas que formaban parte del reparto. Ahora se ha sabido que José Luis Fernández, el actor que daba vida al querido Pancho en la serie está pasando por un complicado momento personal, ya que permanece ingresado en un psiquiátrico.

Tras conocerse la noticia desvelada en exclusiva por la agencia Gtres, María Garralón, actriz que daba vida a Julia en la histórica serie, ha dado la última hora sobre el estado de salud de su compañero.

"Él tiene sus temporadas estupendas. Está bien y ahí sigue. Cuando habla con nosotros se emociona mucho. Nos quiere mucho y nosotros a él", confesaba la actriz el pasado jueves en el estreno de la obra Palabras encadenadas.

Garralón asegura que no mantiene mucho contacto con su compañero, aunque Juanjo Artero, quien daba vida a Javi, sí que mantiene una relación más estrecha con José Luis. "Si yo no sé nada, pues él me dice o preguntamos unos por otros", explica la actriz.

Pese al interés de la prensa por conocer el estado de salud del actor que interpretó a Pancho, su compañera no ha querido dar más detalles. "Se encuentra bien y va evolucionando poquito a poco y con el amor de los suyos, medicina suficiente", sentencia.

Esta no es la primera vez que la salud de José Luis Fernández acapara titulares, pues tras el final de la serie y el fracaso de su incursión musical con el dúo que formó junto a Juanjo Artero, Pancho y Javi, el actor cayó en las adicciones. Además, en 1989 Fernández fue detenido por atracar a punta de pistola a una mujer francesa, una noticia que conmocionó a los fans de Verano Azul.

Desde entonces, el actor se ha mantenido alejado del foco mediático, aunque ha seguido trabajando en algunas obras de teatro y series. Los últimos rumores antes de conocerse este bache en su salud mental apuntaban a que el actor tenía intención de publicar un libro contando su experiencia tras el éxito de la serie.

