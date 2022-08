Alejandro Nieto revela su truco en ‘Supervivientes’ para tener sexo con Tania a escondidas

Este domingo se celebró el debate final de Supervivientes 2022, reality en la que la audiencia ha elegido como ganador al modelo andaluz Alejandro Nieto. Por ello, Nieto y su pareja Tania Medina fueron unos de los grandes protagonistas de la noche, en una gala en la que Nacho Palau fue baja por motivos de salud.

Ambos fueron concursantes de la edición, y dejaron sonoras broncas en Honduras por cuestiones de celos. A pesar de todo, en el debate se les vio unidos y felices, y recordaron cómo empezaron su romance. “Sentí algo que no he sentido en mi vida. Ese día parecía que llevaba con ella diez años. Me enamoré en un día”, aseguró Alejandro. “Me vino con esos sentimientos de primeras y me daba mucho miedo”, admitía Tania, por su parte. “No me importaría estar toda la vida con ella. Sé que he sido un bruto, pero he cambiado un poco, es verdad que soy fuego, muy impulsivo”, añadía él sobre su temperamento, el cual los espectadores ya conocen tanto por Supervivientes como por el paso de ambos en La isla de las tentaciones.

Durante su estancia en Honduras, Alejandro Nieto y Tania Medina intimaron en la valla que separaba los dos equipos, tal como ya se reveló Desirée Rodríguez el pasado mes de junio. Y ahora se ha sabido que también intimaron en otros lugares, tal como desvelaba en la gala de anoche Kiko Matamoros. “En otro sitio que no era la valla hubo algo más gordo, detrás de la caseta de los inspectores”, decía el colaborador televisivo, lo que provocó que Tania se llevase las manos a la cabeza. “Y si es mentira, que lo digan”, pedía el de Sálvame, aunque la pareja no pudo llevarle la contraria. “Es verdad”, reconocían, no sin cierto pudor, pues cuando tuvieron relaciones creían que Kiko Matamoros estaba durmiendo. “Se creían que no lo oíamos...”, apuntaba Matamoros, mientras que Nieto le preguntaba sorprendido si en ese momento estaba despierto. “Hombre claro. Y si estuviera mi pareja haría lo mismo, lo encontraba muy natural y muy normal”, añadía Kiko, que aprovechaba para lanzar un dardo a Yulen Pereira y Anabel Pantoja: “Lo que no entendía que esos dos no fuesen al mismo sitio”.

[De ‘SV’ a ‘MasterChef’: el curso televisivo en el que todos los grandes formatos marcaron mínimo]

Yulen Pereira, quien tuvo también un momento de intimidad muy sonado con Anabel Pantoja, preguntó que por qué de esos encuentros no había imágenes y le pidió a Alejandro “el truco” para no ser descubierto.

“En la playa Royal había un cocotero muy pegado a ustedes, y había unas plantas, unas hierbas... Ahí también”, siguió explicando el ganador de Supervivientes 2022. Así, contaba cómo iba o venía del lugar acordado según veía a los cámaras acercarse o alejarse, en lo que sus compañeros calificaron como un “coitus intereptus”. Por último, Nieto explicó que por las noches ponía en su cama “un montón de mantas, para que pareciese que yo estaba durmiendo y me tapaba de los mosquitos. Yo decía él cámara pensará que estoy ahí, y me iba”, finalizaba.

Sigue los temas que te interesan