Máximo Huerta descubre que Patiño le sustituye en el pasillo de Mediaset: “Vamos a quitarla”

Ana Rosa Quinta, Jorge Javier Vázquez, Toñi Moreno, Emma García, Jesús Vázquez, Bertín Osborne y muchos más, forman parte del conocido como paseo de las estrellas de Mediaset. Una especie del paseo de las estrellas de Hollywood pero con las primeras figuras del grupo de Fuencarral. Y como es lógico, éste varía dependiendo de si el presentador o presentadora en cuestión adquiere especial relevancia en la cadena o, si de lo contrario, deja el grupo para acometer nuevos retos profesionales.

Ayer sábado, el exministro y escritor Máximo Huerta fue uno de los invitados en el estreno de Ya es verano, el nuevo magazine del fin de semana de Telecinco. Llegó para hablar de su faceta como escritor, para comentar temas de actualidad y repasar su carrera en los medios. Huerta fue recibido por Frank Blanco en el mencionado paseo de las estrellas de Mediaset y la ocasión dio lugar a una anécdota no exenta de ironía.

El valenciano de 51 años, que actualmente desarrolla su faceta como presentador en À Punt, la cadena autonómica de su tierra natal, dejó Mediaset hace ya siete años. En 2015 abandonaba la co presentación de El programa de Ana Rosa para emprender nuevos retos, entre ellos varios programas en TVE como Destinos de película, el magazine A partir de hoy -que estuvo en antena apenas ocho meses- y más tarde el magazine de tarde Bona Vesprada en À Punt, programa que acaba de abandonar pese a su éxito aunque no por ello significa su salida de la cadena.

[Máximo Huerta dejará de presentar 'Bona Vesprada' en À Punt: "Me he sentido como en casa"]

Máximo Huerta fue una de esas estrellas del pasillo más famoso de la cadena gracias a sus seis años como presentador de informativos y sus diez en el magazine matinal más visto de la televisión. Sin embargo, su marcha del grupo significó su marcha también del susodicho pasillo. Ayer es Ya es verano, Máximo Huerta descubría que María Patiño, presentadora de Socialité y co presentadora de Sálvame Diario ocupa ahora su lugar, al lado de la fotografía del que fuera su compañero en el programa de las mañanas, Joaquín Prats.

“Ostras, ¿sabes quién me sustituye? Me sustituye La Patiño. Vamos a quitarla (…) a mí me gustaba estar aquí porque era la salida del bar”, comentaba entre risas Máximo Huerta. El escritor también comentó que está preparando nuevos proyectos profesionales y ha recordado una anécdota que ha vivido con Paolo Vasile: "Estaba tomando un café con él y me dijo que no me echara azúcar, que me sobraban ocho kilos".

