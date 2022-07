Iván Hermés: de triunfar en ‘Al salir de clase’ a ser músico callejero para ganarse la vida

El actor Iván Hermés seguro que es muy recordado por aquellos espectadores que a finales de los 90 y principios de 2000 veían la serie Al salir de clase, en Telecinco. Él interpretó allí a Felipe Gómez, ‘Flipe’, un chico con problemas de drogas que acaba encontrando el buen camino tras muchas idas y venidas.

La pasada semana, Dani Martínez realizó en Martínez y Hermanos una reunión de actores de la conocida serie juvenil de Telecinco, entre los que se encontraba el propio Iván. Algunos compañeros, como Raquel Meroño, podían presumir de tener trabajo como intérprete. Otros habían cambiado de vida, como le sucede a Sergio Villoldo, que interpretaba a Álex, que tiene una escuela de training espiritual y meditación. Rafa Reaño, quien fue Turbo en Al salir de clase, sigue peleando porque le hagan audiciones para nuevos proyectos, e Iván narró que, desde la pandemia, se quedó sin trabajo y tuvo que hacerse músico callejero.

Este miércoles, Hermés ha dado una entrevista a La Otra Crónica donde ha dado más datos de su historia personal. Así, explicó que la fama repentina de la serie le desbordó a sus 24 años, y la cabeza se le llenó de pájaros. Tan marcado (aunque agradecido) quedó de Al salir de clase que intentó labrarse una carrera como actor de teatro, alejado del audiovisual, aunque no por ello dejamos de verle en otras series como Isabel, Bandolera o Servir y proteger.

Iván Hermés en 'Martínez y Hermanos'

En el apartado personal, tuvo un hijo, y cuando la madre del pequeño se fue a Barcelona a vivir, él fue detrás. Con la llegada de la pandemia todos sus proyectos se cayeron, y por la falta de dinero se vio obligado a reinventarse como un músico callejero que va cantando por los bares. “Ya han pasado muchos años de la serie, así que la gente no me reconoce y me estoy exponiendo al público más hostil al que me he tenido que enfrentar en mi vida”, asegura.

A pesar de todo, sigue trabajando con pequeños papeles en series y películas, y ha mencionado un proyecto de una posible vuelta de Al salir de clase. “Sí, se ha hablado sobre un reboot y sé que había una especie de interés por hacer la vuelta de Al salir de clase. Pero no sé cómo está eso. Desde luego, nosotros no sabemos nada. Si hay alguien haciéndolo detrás, no tenemos información alguna. Aunque sí sabemos que había un intento de hacer un Al salir de clase, 25 años después, o continuar con la serie de ficción con los mismos personajes”, asegura en ese sentido.

