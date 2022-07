Carlota Corredera desmiente su vuelta a la televisión y aclara qué ha pasado con su segundo libro

Carlota Corredera ha sido protagonista en los últimos días de varios rumores sobre su vida profesional. La presentadora, que abandonó Sálvame a finales de marzo para emprender un nuevo proyecto con La Fábrica de la Tele del que todavía no hay fecha, ha tenido que pronunciarse en redes sociales para desmentir dos informaciones sobre su carrera.

"No soy muy de hilos ni de desmentidos pero allá voy", expresa la gallega antes de proceder a dar explicaciones en su perfil de Twitter. Corredera comienza aclarando lo sucedido con lo que algunos medios han calificado como su "nuevo varapalo profesional", la supuesta cancelación de la publicación de la segunda parte de su libro sobre feminismo, Hablemos de nosotras.

"La segunda parte de mi libro 'Hablemos de nosotras' se ha aplazado 'sine die' por una decisión personal apoyada en todo momento por mi editora y por mi editorial", escribe la periodista.

"Me consta que cualquier proyecto editorial firmado por mí sería muy bien recibido por mi editora y por @penguinlibros, que me han animado siempre a que escriba para ellos, de feminismo o de cualquier tema en el que me considere(n) autorizada como periodista o autora", añade Carlota.

En segundo lugar, la presentadora se refiere a la información que la sitúa "al frente de un nuevo formato en Mediaset". En concreto, varios medios se han hecho eco de la noticia de un perfil de Twitter que asegura que la viguesa era candidata a conducir Quién es mi padre, un espacio similar a Hormigas Blancas en Telecinco.

"Solo puedo decir que no me consta. Feliz verano a tod@s", concluye Carlota Corredera en este hilo con el que pretende poner fin a los rumores sobre su futuro profesional inmediato.

Cabe recordar que fue La Fábrica de la Tele la encargada de anunciar la salida de la presentadora de Sálvame para emprender "un nuevo proyecto personal" junto a la productora. Se trataría, según adelantaban en el comunicado, de un formato que "mezclará actualidad y entretenimiento" y que sería dirigido y presentado por Corredera. Sin embargo, cuatro meses después sigue sin conocerse cuándo verá la luz este proyecto y, por tanto, cuándo podrán los espectadores volver a ver a Carlota frente a las cámaras de Telecinco.

