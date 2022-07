Kiko Matamoros, sobre la pedida de matrimonio a su novia: "Creo que me equivoqué".

Kiko Matamoros acudía el pasado fin de semana al programa de Toñi Moreno, Déjate Querer, para hablar sobre su paso por Supervivientes 2022. Al programa también acudía su actual novia, Marta López, a la que le dedicó unas bonitas e íntimas palabras que provocaban las lágrimas de la 'influencer'.

De hecho, el colaborador de Sálvame le pedía a la modelo que si se quería casar con él, un interrogante al que ella respondía afirmativamente. Una pedida de mano muy criticada por todos sus compañeros que, aseguran, no creerse del todo la intención del colaborador.

A lo largo de la tarde del pasado lunes, los tertulianos recordaban las palabras pronunciadas por Marta López el pasado mes de mayo, cuando confirmaba que ella sí quería casarse con Matamoros, pero no le gustaría que la pedida fuera en directo, ya que no quería que fuese "un show".

"Dijiste que no lo ibais a hacer en directo, pero lo has hecho", comentaba Carmen Alcayde. "Dices que Marta no quería venir a este programa porque le perjudicaba en su trabajo, pero tú has expuesto a tu novia al pedírselo en un programa de televisión", explicaba Miguel Frigenti. Pero sin duda, la más dura ha sido Lydia Lozano, la cual asegura que Matamoros "lleva año y medio diciendo que se quiere casar. El otro día nos tomaste el pelo".

Por ello, en la tarde de este martes, Matamoros ha contestado a las críticas intervenciones de sus compañeros. "Me trae sin cuidado lo que opinéis", comenzaba el tertuliano. "Yo se lo pedí porque ha se lo había pedido en Supervivientes, algo que fue un arrebato. Cuando llego aquí mis ganas se refuerzan, tras estar tres meses fuera. No hay fechas, ni intereses, no voy a contribuir al circo". Eso sí, a la única colaboradora a la que le dedicaba unas palabras individuales era a Lydia Lozano: "Tómate una tila, que estás muy fea así caracterizada. Has quedado muy mal".

"Yo voy a Déjate Querer, pero Marta no sabe que le voy a hacer esa propuesta. No se lo tomó a mal porque entendió que era algo que yo ya había hecho en público. Ella me dijo que había sido incoherente con lo que había dicho ella", continuaba Matamoros.

Pero su discurso no terminaba ahí y el superviviente aseguraba que se equivocó en la manera de pedirle la mano a su pareja. "Lo hice con la mejor voluntad, pero creo que me equivoqué. Lo hice por agradecimiento a ella, por tirarse al barro y defenderme en los platós de televisión".

