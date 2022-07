Quién es Jimmy Barnatán, el actor y cantante que va hoy de invitado a ‘Pasapalabra’

Pasapalabra, el concurso estrella de Antena 3, renueva a sus famosos invitados en el ecuador de sus emisiones semanales. Y así, durante este último martes de julio, el presentador Roberto Leal dará la bienvenida, entre otros, a un actor cuya cara nos puede resultar francamente familiar. Hablamos de Jimmy Barnatán, quien ha trabajado mucho en la televisión, aunque también se ha labrado una importante carrera como cantante.

Con él se sumarán, además, otros rostros populares como las actrices Lidia San José y Ana Álvarez y el actor David Carrillo. Todos ellos van a poner a prueba sus nervios y sus conocimientos para ayudar a los concursantes a acumular segundos. ¿Conseguirán esta tarde alcanzar el bote alguno de ellos?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jimmy Barnatán (@jimmybarnatan)

Nacido en Madrid en 1982, Jimmy Barnatán es un actor al que conocimos desde muy niño. En 1995, Álex de la Iglesia se fija en él para uno de los pequeños grandes papeles de su obra maestra El día de la bestia. Eso le abrió las puertas del mundo del espectáculo, y en él ha permanecido desde entonces combinando su faceta de actor y de cantante.

[Orestes vuelve a hacer historia en 'Pasapalabra': acumula 200 programas ininterrumpidos]

En cine ha trabajado con algunos de los mejores cineastas del país: Santiago Segura ha confiado en él para varias entregas de Torrente, Daniel Monzón le dirigió en El corazón del guerrero y El robo más grande jamás contado, Álvaro Fernández Armero confió en él en Salir pitando, y ha trabajado en cintas de género como La herencia Valdemar. Su última película, hasta la fecha, es Las Hurdes, tierra con Alma, de Jesús María Santos, en 2005.

En televisión, tuvo pequeños papeles en Hermanos de leche, Petra Delicado y Al salir de clase. Su gran oportunidad le vino en Los Serrano, en la que permaneció entre 2003 y 2007 en el papel de Octavio Salas, Chucky, uno de los amigos de Marcos (Fran Perea) y Raúl (Alejo Sauras). Su otro gran papel en televisión vino de la mano de Servir y proteger, en la que permaneció más de 200 entregas entre los años 2018 y 2019.

Como músico, ha sacado discos con San Telmo Music Factory, con Back Door Band y Jimmy Barnatán y The Cocooners. Además, ha hecho sus pinitos como guionista y director, y ha escrito los libros Atlas, New York Blues, Vosotros no sabéis nada y La chistera de Memphis.

Sigue los temas que te interesan