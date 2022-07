'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Carmen Conesa, Falete, Andrea Duro y Santiago Segura

Uno de sus primeros trabajos que le hicieron ganar gran popularidad fue la serie Chicas de hoy en día, de Televisión Española, la cual protagonizaba junto a Diana Peñalver. En televisión la hemos visto en otras series como Amar es para siempre, La señora, y numerosas ficciones de la televisión autonómica catalana.

Rafael Ojeda, Falete, es un cantante andaluz. En 2004 debutó con su primer disco, ‘Amar duele’, que le valió el disco de oro. En total, ha sacado cinco álbumes, y ha recorrido España con diferentes espectáculos en los que fusiona el flamenco y la copla.

Su popularidad en el mundo de la música le abre las puertas de la televisión, y consigue labrarse una potente carrera como concursante en todo tipo de formatos, como Tu cara me suena o Splash! Famosos al agua.

Andrea Duro nace en Madrid en 1991, y estudia interpretación con Juan Carlos Corazza, y debuta con solo 15 años en la serie Cuestión de sexo, que se emitió en Cuatro entre los años 2007 y 2009. Pero su vida da un cambio en 2008, cuando comienza a participar en la serie Física o Química, de Antena 3, en el papel de Yoli.

Luego continuó una interesante carrera en el mundo de la interpretación, donde ha alternado el cine con las series. Así, en la gran pantalla ha trabajado en Por un puñado de besos, de David Menkes, la exitosa Promoción fantasma de Javier Ruiz Caldera, Tres metros sobre el cielo de Fernando González Molina o Los miércoles no existen, de Peris Romano. Sus últimos largometrajes, hasta la fecha, han sido Xtremo, de Netflix, y Con quién viajas, que participó en el Festival de Cine de Málaga, ambas películas de 2021.

Cierra el plantel de invitados alguien que no necesita presentación: Santiago Segura, quien acaba de estrenar en cines la película Padre no hay más que uno 3. Santiago es un auténtico showman: actor, director, guionista, cantante ocasional, presentador de televisión y todo lo que se proponga. Es el creador y protagonista de la taquillera saga Torrente, y en televisión ha concursado en formatos como MasterChef y Tu cara me suena.