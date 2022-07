Ortega Cano estalla contra 'Sálvame' en directo: "Le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida"

José Ortega Cano ha explotado en directo tras los rumores arrojados a lo largo de estos últimos días sobre su posible separación de Ana María Aldón. El torero asegura no haber roto con su mujer y afirma estar "harto" de que Telecinco sea injusto con su figura.

Sálvame, al igual que otros programas de la cadena, han tratado el asunto de la posible separación entre el torero y Ana María Aldón, tras la entrevista que se emitía el pasado fin de semana en Déjate Querer, donde la andaluza dejaba entrever la posible crisis que existía en el matrimonio.

Desde el inicio del programa de esta tarde de miércoles, Kiti Gordillo, reportera del programa vespertino de Telecinco, se encontraba haciendo guardia frente a la vivienda de Ortega Cano en Madrid. Cuando parecía que el torero no iba a dar declaraciones, ya que ha evitado el contacto con la prensa durante las últimas semanas, Sálvame conectaba rápidamente con la periodista, apareciendo junto al micrófono el protagonista.

[Ortega Cano estalla en 'Ya son las ocho': "Pido a mi hija y a mi mujer que me dejen vivir tranquilo"]

"Compañeros, Ortega Cano quiere hablar", apuntaba la reportera. El maestro comenzaba uno de sus discursos más duros hasta la fecha: "Quiero decir que le queda muy poco a Telecinco de acabar con mi vida, están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya no tengo fuerzas, estoy abatido por la forma en la que me tratan".

"Con todo lo que he sufrido en mi vida, me están haciendo sufrir más. Estoy solo en mi casa, me llevo fantásticamente con mi mujer, ella está en Andalucía, pero ustedes tienen que acabar con mi vida", continuaba. "¿Qué les he hecho yo? Pido a España que sean justos conmigo, estoy harto de que me traten de esta manera, ya no tengo fuerzas, van a acabar conmigo".

En ese momento, Gordillo intentaba que el torero se pusiera el 'retorno' para escuchar a sus compañeros en el plató de Mediaset, pero rápidamente se apartaba. "No quiero hablar con Terelu ni con nadie, todos son enemigos míos".

Las últimas palabras que pronunciaba a la cámara de Telecinco no iban destinadas a los colaboradores del programa, sino a Rocío Carrasco, tras su último episodio de En el nombre de Rocío: "Cuando se hable de Rocío Jurado y que yo le he hecho daño, solo espero que Dios sea justo con esas personas".

El que fuera marido de Rocío Jurado entraba en su vivienda dando las gracias a la reportera. En ese momento, la periodista contaba cómo había sido el momento previo a la entrada del torero en directo. "Sabíamos que Ortega estaba dentro de casa, afortunadamente ha llegado un cartero y hemos podido verle. No ha querido hablar y nos ha dado un portazo. Al poco tiempo, hemos escuchado una voz diciendo 'quiero hablar' y la puerta se ha abierto".

Ortega Cano en directo en #YoVeoSálvame:



“Estoy harto de que me traten de esta manera. Van a acabar conmigo, pero no lo conseguirán.” pic.twitter.com/PSpzJn2ecq — Diego 🍉 (@diegobferrandez) July 20, 2022

Sigue los temas que te interesan