Lydia Lozano no puede más y estalla entre lágrimas contra Kiko Matamoros: "No tienes vergüenza"

La vuelta de Kiko Matamoros a España sigue generando polémicas en Telecinco. En la tarde de este pasado lunes, el colaborador de televisión se enfrentaba a la primera entrevista en Sálvame Diario, después de su paso por el Deluxe durante el fin de semana.

Kiko no dejaba títere con cabeza, enfrentándose a todos sus compañeros. Aunque la más perjudicada fue Lydia Lozano, con la que tuvo una brutal discusión que acabó en anuncio de demanda tras un comentario de Lydia Lozano sobre algo que habría dicho el concursante sobre Mariana. "Estás tú, la representante de Mariana y Mariana demandadas", confirmaba. Además, Matamoros lanzó toda una bomba, y es que aseguraba que uno de los colaboradores le confesó a la 'influencer' que el programa le había preparado una encerrona, para "hacérselo pasar mal". "Hay una persona de este programa que le dice a ella que le han preparado una encerrona". Posteriormente, confirmó que la persona que le había comentado esto a Marta López había sido Lydia, con su consecuente negación por parte de la periodista.

Por ello, la tarde de este martes en Sálvame ha comenzado recuperando los enfrentamientos de Matamoros, momento en el que Lydia no ha podido más y ha estallado entre lágrimas contra su compañero.

"Yo he estado consolando a Marta muchos domingos, porque ella lo pasaba fatal en las galas. Matamoros le tenía que haber dicho cómo era Sálvame. ¡Vete a la mierda Matamoros! Ven a hablar de la mierda de concurso que has hecho", comenzaba Lozano.

Pero su discurso no terminaba ahí y aseguraba que "si es 'influencer', que se hubiera quedado en casa". "¿Me vas a demandar? ¿Te vas a gastar el dinero del concurso en el juzgado?", en referencia a la notificación.

Además, en este duro discurso, también le dedica unas palabras sobre el paso del colaborador por Honduras. "Solo te has metido con tus compañeros, no has hecho nada más, como haces aquí siempre. Dices que vienes aquí a subir audiencia, ¿qué te crees que hemos hecho los tres meses que tú no has estado?". La periodista terminaba su intervención repitiendo en varias ocasiones que la expareja de Makoke se fuera "a la mierda", añadiendo que no tenía "vergüenza".

