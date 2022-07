Jordi González habla de su desaparición de la televisión: “Han cerrado el grifo”

Jordi González fue, durante un tiempo, uno de los rostros imprescindibles de Telecinco, tanto en formatos de actualidad como de entretenimiento. Lo mismo estaba al frente de un reality como Gran Hermano o Secret Story: La casa de los secretos que presentaba un debate político, un magacín nocturno o un espacio de sucesos como Hechos reales, el cual se pudo ver en 2018. Sin embargo, en los últimos años, su presencia fue mermando, hasta que el pasado febrero, tras Secret Story, anunció que se alejaba de la televisión. “Me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien”, decía entonces.

Ahora, Jordi ha reaparecido en el programa El Circ, de Frank Blanco en 8tv, y allí ha recordado el 20 aniversario de Vitamina N, el programa que Jordi presentó y dirigió entre 2002 y 2004 en las noches de CityTV. En un momento del encuentro, Blanco le preguntó a Jordi si piensa en su retirada.

“Muchas veces nos hemos encontrado en casa que un grifo está abierto y saliendo agua, pero no te das cuenta de que está saliendo agua hasta que alguien lo cierra. Justamente me ha pasado eso, han cerrado el grifo”, explicaba sobre su actual situación profesional.

“Se ha cerrado y he visto que estoy mejor. Hay momentos que necesitas ruido, imagínate que vas a la playa y está muda, sin ruido de olas, sería terrible. Pero cuando quieres paz y tranquilidad y la tienes, se está mucho mejor que cuando lo intentas en un trabajo muy estresante y quema mucho”, explicaba, volviendo así a repetir la idea de que necesitaba un año sabático, como dijo en febrero.

A pesar de sus palabras, Jordi no cierra la puerta a volver a la televisión, preferiblemente, en un formato que se aleje de los realities. “Volveré a trabajar en enero si me anima un proyecto diferente a lo que he hecho hasta ahora”, avanza el presentador, cuyos últimos trabajos en Telecinco fueron Supervivientes y Secret Story.

Como decíamos, la presencia de Jordi en Telecinco mermó en los últimos años, y había pasado de trabajar seis meses al año con los debates de GH DÚO y Supervivientes en 2019, a sólo tres meses en 2020 con Supervivientes: Conexión Honduras y otro tres en 2021 con Secret Story. La noche de los secretos.

