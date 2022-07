La fascinación de la televisión con el caso Urquijo: de ‘El perro verde’ a ‘La huella del crimen’

Este martes 5 de julio, las páginas de crónica social recogían la muerte de Juan de la Sierra Urquijo, un empresario madrileño que llevaba años residiendo en Panamá, pero que falleció en la capital española a los 63 años tras una larga enfermedad. Juan era conocido por ser hijo de los marqueses de Urquijo, quienes murieron asesinados el 1 de agosto de 1980, envueltos en cierto misterio.

Aquella historia tenía muchos ingredientes de folletín, de novela de misterio de Agatha Christie. Los dueños de un banco eran asesinados a sangre fría durante una noche, y entre los sospechosos estaban sus propios hijos (Juan y Myriam), el yerno (Rafi Escobedo), los amigo del yerno (Mauricio López-Robert y Javier Anastasio), el administrador (Diego Martínez Herrera), y hasta tenía relevancia la figura del mayordomo (Vicente Díaz Romero).

El caso Urquijo siempre estuvo lleno de interrogantes, aunque la justicia solo condenó por el doble asesinato a Rafael Escobedo, quien fuese marido de Myriam de la Sierra, la hermana de Juan. Un hombre que se quitó la vida en prisión en 1988, después de asegurar, dos semanas antes en una entrevista para Jesús Quintero en el programa El perro verde, que él era inocente, pero que no le quedaban fuerzas para seguir adelante.

Desde entonces, este capítulo de la crónica negra cañí se convirtió en un tema recurrente en la televisión, que podía funcionar en cualquier cadena, en cualquier programa. Ya sea a través de entrevistas, reportajes o incluso películas para la pequeña pantalla.

De hecho, unos meses después de que Rafael Escobedo se quitase la vida, Jesús Quintero dedicó una entrega especial de El perro verde a hablar de una posible reapertura del caso, y en la que intervinieron personas vinculadas en el caso de primera mano… Y otras que no, como Jimmy Giménez-Arnau, quien había realizado una investigación al respecto.

Gracias a la televisión, el que fuese mayordomo de los marqueses de Urquijo se hizo muy popular. Hablamos Vicente Díaz Romero, quien siempre sembró dudas sobre si Juan y Myriam, hijos de los asesinados, tuvieron algún tipo de implicación. En marzo de 1993, Vicente se sentó en La máquina de la verdad de Telecinco para responder, sin cortapisas, todo lo que quisieran preguntarle sobre lo que él vivió en el famoso chalet de Somosaguas donde se cometió el doble crimen. Este programa, presentado por Julián Lago, enfrentaba a todo tipo de famosos a un polígrafo, y lo mismo se trataba la salud de la actriz Amparo Muñoz que la posible relación materno filial de Lola y Carmen Flores.

Esa misma noche, cuando acabó La máquina de la verdad, Antena 3 recibió en el programa De tú a tú, con Nieves Herrero, a Myriam de la Sierra. El objetivo de su visita era desmentir todo lo que Vicente había dicho en la cadena de la competencia, en una extraña guerra televisiva que hoy se antoja imposible de imaginar. Tal como recoge La Hemeroteca del Buitre, Myriam entonces denunció que Julián Lago estuvo mucho tiempo intentando que fuese a su programa. “Lleva dos meses intentando llevarme a su programa, intentó coaccionarme bajo todos los medios, prometiéndome pactar todo, cuando me negué, me dijo “si tú no vas, yo no respondo de lo que salga ahí””. Como curiosidad, en 1994, cuando La máquina de la verdad se fue de vacaciones en junio, Telecinco ocupó su franja horaria con la emisión Solo o en compañía de otros, largometraje de 1991 y que giraba alrededor del asesinato de los marqueses.

Pasaban los años, cambiábamos de década, de milenio, pero el caso Urquijo seguía fascinando. Jesús Quintero lo rescataba en sus programas de entrevistas en Canal Sur. TNT, en Telecinco, dedicaba uno de sus monográficos al doble crimen que acabó con la vida de Manuel de la Sierra y María Lourdes de Urquijo. Iker Jiménez ha revisitado las mayores incógnitas del suceso en Cuarto Milenio, y también se ha actualizado la historia en magacines como Mejor contigo, Hora Punta y Espejo Público, entre otros.

También Tras la pista, de Telemadrid, en Ochéntame otra vez, y Atresmedia estrenó el pasado verano un documental de tres capítulos llamado Caso Urquijo, que recreó el crimen y contó con el testimonio de Melchor Miralles, Manuel Cerdán o Juan Rada, director del mítico semanario 'El Caso'. Su plato fuerte fue una entrevista con Javier Anastasio, amigo de Rafael Escobedo, fue acusado como coautor del doble asesinato, pero que se fugó antes de ser juzgado, y que afirmó, una vez el crimen había prescrito, que ni él ni Rafael, Rafi, mataron a los padres de Juan y Myriam de la Sierra.

En el apartado de la ficción, el caso Urquijo inspiró una de las entregas de la serie La huella del crimen, en su tercera etapa, estrenada en 2009. Félix Gómez interpretó a Rafi Escobedo, Pilar Abella y Alejandro Cano a los hijos de los marqueses, y Juanjo Puigcorbé a un inspector encargado de encontrar la verdad de lo que sucedió. El ahora fallecido Juan Urquijo de la Sierra, así como su hermana Myriam, pusieron demandas individuales contra el productor de la serie, Pedro Costa, y contra TVE por intromisión en su derecho al honor por este largometraje, pero en ambos casos fueron desestimadas. En la actualidad, ese capítulo llamado El crimen de los marqueses de Urquijo, está disponible en RTVE Play, además de en las plataformas Amazon Prime Video y Flixolé.

