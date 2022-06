Víctor Sandoval, tras actuar en el 'Sálvame Mediafest': "Me he pasado toda la noche llorando"

La segunda gala del Sálvame Mediafest estuvo cargada de momentazos: desde la dedicatoria de Lydia Lozano a su marido, la interpretación de Carmen Borrego junto a King África o la 'pulla' que lanzó Víctor Sandoval a la dirección de Sálvame, entre otros.

Precisamente, Sandoval ha sido el protagonista de Sálvame Limón en esta tarde de jueves, a raíz de su discusión con María Patiño en la noche del pasado miércoles, que derivó en toda una declaración de intenciones por parte del colaborador de televisión.

Todo comenzaba cuando Víctor, tras cantar junto a Fórmula Abierta, aseguraba que su voz era la "única que se había escuchado". Algo que no sentó del todo bien a su compañera María Patiño, que tildó de "muy feo" el comentario realizado. Ante este momento de tensión, el tertuliano comenzó a protestar a la dirección del programa sobre su baja asistencia a Sálvame Diario.

[Víctor Sandoval, rechazado por los diseñadores de 'Sálvame Fashion Week': "No lo entiendo"]

"Yo solo he ganado por venir aquí a concursar. Te recuerdo que llevo un mes en mi casa sin trabajar", le reprochaba a María Patiño con un indirecto mensaje a la cúpula de Sálvame. "¿Cuántos días me has visto trabajar desde el pasado 20 de mayo?", preguntaba Sandoval a Adela González, presentadora de Sálvame Mediafest.

Algo que recogían en la tarde de este jueves sus compañeros de Sálvame, y aseguraban que no saben dónde se encuentra Víctor. "No sabemos nada de él desde la noche de ayer, no nos coge el teléfono". Esta información la daban mientras conectaban en directo con Kike Calleja, reportero del programa que se encontraba en el portal del edificio donde reside Sandoval. "Víctor, por favor, baja a atendernos, no sabemos nada de ti", pedía Adela González mirando fíjamente a la cámara.

Pero Kiko Hernández ha querido apuntar una información que ha descolocado a sus compañeros. "Él tiene un cuaderno donde apunta todos los días que la gente que viene todos los días de la semana a Sálvame. Quién viene y cuántas veces. Con eso se envenena, luego hace un recuento mensual de cuántas veces hemos venido cada uno. Luego hace un recuento anual y luego hace el cálculo aproximado de lo que hemos podido ganar individualmente cada uno al venir al programa".

Algo que ha corroborado Rafa Mora, asegurando que él también era conocedor de este 'famoso cuaderno'. De la misma forma, Kike Calleja ha apuntado que, desde hace meses, Víctor Sandoval no está pasando por "un buen momento", ya que se encuentra con "una autoestima muy baja".

Finalmente, Víctor Sandoval bajaba de su domicilio para contar lo que le ha sucedido desde el final. "Esto es un apartamento, que se paga con el aire. Ayer metí la pata, a lo mejor no fue adecuado, lo siento, pido perdón. La vida es muy dura y no sé por donde salir", confesaba el colaborador.

"A mí nadie me dice nada de ir a trabajar hoy, solamente los que sois íntimos míos sabéis lo mal que lo he pasado. Me he pasado toda la noche llorando. No entiendo nada, llevo mucho tiempo asfixiado. Tengo que leer en redes que todo lo que hago es dar pena".

Sigue los temas que te interesan