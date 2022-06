Pipi Estrada sufre un grave accidente de moto: "Tengo todo el cuerpo contusionado"

Pipi Estrada, periodista deportivo y colaborador de Sálvame ha sufrido en la tarde del pasado miércoles un grave accidente de tráfico mientras se encontraba en su moto desplazándose por la zona céntrica de Madrid, tal y como él mismo anunciaba a través de sus redes sociales.

Mediante un vídeo grabado dentro de la propia ambulancia que le trasladaría al hospital donde se podían ver las consecuencias del impacto, Estrada tranquilizaba a sus seguidores, afirmando que se encontraba bien. "Acabo de tener un accidente con la moto, pero estoy bien. Tranquilos a todos los que me queréis, que todavía no me ha llegado la hora. ¡Estoy bien de verdad!".

El tertuliano de Telecinco quiso informar de su estado de salud en otro de los programas de los que forma parte, El Chiringuito de Jugones, presentado por Josep Pedrerol, el cual no dudó en dar la noticia y llamar al periodista por teléfono en pleno directo para que informara sobre su estado de salud.

Pipi Estrada, en la ambulancia.

"Me han dado el alta, estoy yendo para mi casa. Estoy contusionado, la imagen es del Samur, que llego en el momento del accidente. Estaba sangrando por las piernas y el codo. Yo iba en la moto para hacer un recado por la zona de Puerta de Toledo, y un taxista invadió mi carril y me desplazó con el lateral del coche. La suerte que tuve que con el primer impacto aguanté bien la moto, y luego vino segundo. Si llego a caer en el primero hubiera sido peor", afirmaba. Además, la expareja de Miriam Sánchez aseguraba contar con un "ángel de la guarda".

😥"Un taxista INVADIÓ mi carril y me DESPLAZÓ con el lateral del coche"😥



🤕Rodilla, codo, cuello...



💥🛵@PipiEstrada1 está explicando el duro accidente de moto sufrido en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/lPMAHyuGdy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 29, 2022

Pero antes de difundir este mensaje de tranquilidad, los seguidores del periodista se enteraban de este suceso a través de su expareja, Miriam Sánchez, la cual emitía la información a través de varios tuits en sus redes sociales, que han sido borrados. "Pipi acaba de sufrir un accidente de moto. Debido al estrés emocional y económico que lleva desde semanas. Leer mi cuenta, por favor. Cuidarlo, Sálvame".

[Pipi Estrada y el escándalo que Telecinco ha decidido olvidar con su regreso a 'Sálvame']

Cabe recordar que desde hace unos meses Estrada ha vuelto a formar parte del elenco de colaboradores de Sálvame, donde ha confesado en numerosas ocasiones la elevada deuda que todavía mantiene con Terelu Campos, la cual todavía está liquidando.

Sigue los temas que te interesan