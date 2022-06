Por qué 'Yu, no te pierdas nada' ha marcado un antes y un después: el final de una década transgresora

Este miércoles 29 de junio, Ana Morgade, presentadora de Yu, no te pierdas nada ha anunciado el fin del programa. No el parón por vacaciones o su despedida personal, sino el fin definitivo del formato de humor y entrevistas que tantos momentos divertidos e históricos ha dado al mundo audiovisual durante diez años.

Vodafone ha decidido dar por terminado este espacio radiofónico desarrollado en Europa FM y presentado en la actualidad de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas por Ana Morgade, también con la intervención de Maya Pixelskaya, Valeria Ros y Pantomima Full (los viernes). Tal y como ha asegurado la humorista encargada de dar la triste noticia, será este jueves 30 de junio cuando el programa emita su último episodio, un emotivo encuentro en el que repasarán los mejores momentos de la década del formato creado por Animal Maker, la compañía de Toni Garrido y Celia Montalbán.

Así lo anunciaba la conductora Ana Morgade: "Han sido diez años intentando que de verdad no te pierdas nada, que el nombre no es por ponerlo. Hemos intentado traer siempre los mejores invitados. Los colaboradores que hemos tenido han sido espectaculares. Gente buena, talentosa, bonica. Hemos formado y ha habido un momento en que hemos llegado a ser familia. Me he prometido decir esto sin llorar, pero nunca he sido de cumplir las promesas. El Yu se despide, el Yu se va. Pero como no nos gusta hacer bombas de humo, no somos del ghosting, sí lo decimos: nos marchamos".

[El cambio físico de Ylenia Padilla: vuelve a 'Yu, no te pierdas nada' con "una chapuza estética menos"]

"Hemos aprovechado para apoyar y visibilizar causas sociales desde aquí, desde la comedia hemos intentado de vez en cuando decir cosas serias. También hemos acompañado a artistas desde que empezaban hasta que nos dejaron de cogernos el teléfono porque lo están petando. Hemos sido cantera, hemos sido apoyo para el talento de este país, o queremos pensar que ha sido así. Muchísimas gracias a todos y a todas, porque hacéis el programa más espectacular del que me han echado en mi vida. Gracias, yusers, gracias por vernos. Nos vamos por todo lo alto", concluía.

Yusers, mañana tendremos un programón especial para despedirnos por todo lo alto. Después de diez años increíbles con vosotros, toca cambio de etapa y mañana pondremos el broche de oro a yu, No te pierdas nada. No te lo vas a perder, ¿verdad? 👉🏻https://t.co/eypF3gQng0 pic.twitter.com/87mpMXgdDA — Vodafone yu (@vodafoneyu) June 29, 2022

La sintonía de Yu, no te pierdas nada se emitía por primera vez el pasado 2012 en Los 40, de la mano del presentador Dani Mateo, acompañado de rostros que, en la actualidad son muy conocidos, pero que antes de comenzar su andadura en la radio, no resonaban tanto: David Broncano, Jorge Ponce o Carolina Iglesias. A ellos, se sumaban otros rostros conocidos como Lorena Castell, Iggy Rubin o Antonio Castello.

Se podría decir que es indiscutible que este formato ha sido la cantera de muchos profesionales, sobre todo de humoristas, como los inicios de David Broncano en 2013, la llegada de Pantomima Full la pareja cómica formada por Alberto Casado y Rober Bodegas, que actualmente acumulan millones de reproducciones en sus sketches en redes sociales o la incorporación en 2017 de Carolina Iglesias, directora del podcast Estirando el chicle y ganadora de dos premios Ondas. El programa dio el salto a Europa FM en 2019, dejando de estar al frente Dani Mateo después de siete temporadas, para dejar paso a Ana Morgade, que ha cumplido tres años en el formato.

Yu, no te pierdas nada no ha sido solo un programa de entrevistas al uso. El programa ha dado altavoz a muchos profesionales del sector audiovisual, apostando por un contenido social para acercar la actualidad al público, pero sobre todo a los más jóvenes, la seña de identidad clave del formato. Por ello, su principal atractivo era emitir en streaming a través de Youtube, algo nunca visto en un programa de radio, consiguiendo mezclar dos industrias audiovisuales, uniendo el vídeo al programa radiofónico. Una forma de hacer radio, ahora muy común entre el resto de cadenas.

Por los micrófonos del formato han pasado artistas de la talla de Ed Sheeran, Nathy Peluso o el viral vídeo de Justin Bieber, cuando fingió ir al baño para no realizar la entrevista junto a Dani Mateo. Pero también rostros muy conocidos de nuestro país se han sometido a las preguntas siempre tan originales del programa, como Antonio Resines, Eva González o Amaia Romero.

Pero no solo eso, Yu, no te pierdas nada fue de los primeros espacios patrocinados por una marca como Vodafone, a través de Vodafone yu, una marca comercial bajo la que la compañía vende parte de sus productos de forma independiente. Fue dentro de este proyecto donde nació el programa, como un espacio dedicado a crear contenido de entretenimiento. Una década llena de momentos memorables que se despiden habiendo creado una familia 'yuser' que no desaparecerá tan fácilmente.

Sigue los temas que te interesan