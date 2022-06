Tess y la importancia de las actuaciones musicales en ‘Al salir de clase’

“Yo soy de carne y hueso, no un reflejo, aunque no tenga remedio. Yo soy de carne y hueso, no un muñeco, puedo sentir y soñar...”. Seguro que cualquier espectador que hace la friolera de 22 años viese Al salir de clase, en Telecinco, podrá recordar esta canción, que interpretaba el trío Tess. Una formación musical que ahora vuelve a la que fue su casa televisiva, pues son unas de las estrellas que se subirán esta noche al escenario del Sálvame MediaFest.

Inicialmente, Tess estaba integrado por Elsa Pinilla, Úrsula Sebastián y Laura Pinto. Las tres jóvenes se incorporaron a la cuarta temporada de Al salir de clase, y dieron vida a tres hermanas que tenían un grupo musical. La ficción y la realidad se fusionaron, y así nació el grupo, cuyo primer gran hit fue el mencionado ‘De carne y hueso’, que sonó mucho en la serie. Capítulo a capítulo nos iban haciendo partícipes de sus coreografías, de sus ensayos, hasta que pisaron el escenario del Viña del Mar, dentro de una de las tramas.

Tras un primer disco llamado ‘A nuestra edad’, Úrsula abandonó el grupo, y fue reemplazada por Rosa López-Francos (no confundir con la de OT), a quien algunos recordarán por haber probado suerte años más tarde en La Voz con el nombre artístico de Alyre. Juntas grabaron dos discos más, hasta que la banda se disolvió, en 2005.

[El 'Sálvame Mediafest' no será el festival que quieren debido a las ordenanzas municipales]

En 2016, el grupo volvió a estar en activo, pero con algunos cambios: Elsa Pinilla, hija del conocido productor Pablo Pinilla, quien en los últimos años había destacado en su faceta de actriz, y Tess pasó a estar formada por las otras tres artistas: Laura, Úrsula y Rosa. Tras algunas actuaciones, en 2020 volvieron a anunciar nuevos proyectos que quedaron parados por la pandemia, y que ahora han retomado. Como curiosidad, en la actualidad, Elsa Pinilla está retirada por completo del mundo del espectáculo, y se ha reinventado como entrenadora de perros.

Ahora, en el Sálvame MediaFest, revivirán su éxito ‘De carne y hueso’ con una cuarta componente: Gema López, quien la pasada semana actuó con Las Ketchup. La nostalgia está servida para todos aquellos que cada mediodía sintonizaban Al salir de clase a la hora de comer.

[Fallos de sonido, letras olvidadas, pánico escénico: el irregular resultado del ‘Sálvame MediaFest’]

La importancia de la música en ‘Al salir de clase’

Desde que Al salir de clase comenzó a emitirse, allá por septiembre de 1997, la música estuvo muy presente en la serie. Por ejemplo, podemos recordar cómo los chicos salían inicialmente por un bar llamado Twister, cuyo dueño, Quique, se subía alguna vez al escenario a cantar. No era nada de extrañar: el actor que lo interpretaba, Jesús Cisneros, ya tenía algunos discos en el mercado.

Luego llegaría el primer grupo de la ficción, Silvanos, en el que Silvia (Lucía Jiménez) hacía de cantante principal, secundada por Adela (Berta Casals) y con Álex (Sergio Villoldo) y Alberto (Roberto Hoyas) como músicos, además de un batería que no tenía ningún peso en las tramas. Con la salida de Lucía Jiménez de la serie, el proyecto quedó aparcado. Durante unos capítulos se intentó resurgir, con un cantante enmascarado que iba a ensayar sin cruzar palabra con nadie… y que terminó siendo el mencionado Quique, en una de las tramas más absurdas de toda la ficción.

Sin embargo, en la tercera temporada, Silvanos resucita, y termina convirtiéndose en otra banda diferente, Radar, con Elisa (Elvira Prado) y Violeta (Marta Solaz) como cantantes. Por aquel proyecto pasaron muchos compañeros como banda: el propio Alberto, Turbo (Rafael Reaño), Raúl (Víctor Clavijo), Nadine (Olivia Molina) o Marcos (Rubén Ochandiano). Cuando Cristina Castaño se incorporó a la serie con el personaje de Lydia desplazó a Elisa como vocalista. Radar también llegó a actuar en Viña del Mar gracias a Al salir de clase, con un tema que solía sonar día sí, día también, como hilo musical del bar CBC donde toda la pandilla tomaba copas.

Ese mismo local, el CBC, sirvió de gran escaparate para la música, tanto nacional como internacional. El escenario de esta discoteca recibió a Niña Pastori, Rebeca, José Merced, Enrique Iglesias y La Frontera, pero también a estrellas internacionales como los NSync, A-Teens o incluso Anastacia. Esto resultaba muy gracioso, pues en las tramas era un negocio que siempre tenía problemas financieros, que casi no podía organizar un concierto de Radar, pero recibía a artistas foráneos como si tal cosa.

En este repaso a la música de Al salir de clase hay que incluir los numerosos discos recopilatorios que salieron al mercado, cada uno con un estilo musical: los hubo de música de baile, de grupos indies, de grupos y solitas femeninos… E incluso uno, el último, que estuvo interpretado por los propios actores de la ficción, y que supone la única incursión musical de Octavi Pujades, Leticia Dolera o Laura Manzanedo, entre otros.

Sigue los temas que te interesan