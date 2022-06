Rocío Carrasco responde a Lydia Lozano tras escuchar los audios donde criticaba su paso por el 'Mediafest'

Este martes, la dirección de Sálvame desvelaba el contenido de unos audios de Lydia Lozano sobre la participación de Rocío Carrasco en la primera gala del festival de música de la cadena, Sálvame Mediafest, y que la noche de este miércoles celebra su segunda gala.

"¿Qué pinta esta aquí?", así comenzaban las declaraciones de Lozano, donde dejaba ver la poca ilusión que le hacía que la hija de Rocío Jurado participara en el festival de música de la cadena, ya que para ella, Carrasco no era su compañera. Pero este miércoles, Adela González ha comunicado al público que durante una de las pausas de publicidad del programa de este martes, Lozano "rajó lo más grande" de Carrasco.

Unas declaraciones que la dirección del programa ha puesto en conocimiento de la hija de Pedro Carrasco, aunque no de forma completa, ya que aseguran que se "crearía un conflicto muy fuerte" entre las dos, a las que guardan mucho "cariño".

"En el fondo me ha hecho gracia, me ha parecido un comportamiento infantil. Lo único que me ha chirriado un poco ha sido lo de 'tía'. Ella tiene todo el derecho de considerarme o no considerarme su compañera. Si ella compañera lo considera solo a Sálvame, efectivamente, yo no soy su compañera, pero si el término se extiende un poco más a empresa, cadena o productora, sí lo soy. Ella es libre de pensar qué hago aquí. Me importa bastante poco lo que diga", apuntaba Carrasco.

Pero si discurso no terminaba ahí. "No me ha sorprendido ni me ha molestado. Cuando ella entra en temas legales, es la única forma de la que nosotros nos hemos podido demostrar cosas que eran verdad. Lo único la frase de 'verdades como puños'... Me ha recordado a algo que no me gusta nada. Si tiene más cosas que decir, que me las diga a la cara", sentenciaba en si conexión. Añadiendo que ella no tenía ningún problema con la periodista.

Poco tiempo después, Lozano entraba en el plató, donde podía escuchar las declaraciones vertidas por la madre de Rocío Flores. La periodista aseguraba no tener ningún problema con Carrasco y que solo dio su opinión. "Tú no te puedes meter en las decisiones de la dirección, porque no tenemos el mando nosotros, lo tienen ellos y son los que deciden. Puedes opinar, pero no con director", comentaba Kiko Hernández en relación con que los audios emitidos eran enviados a uno de los directores del programa.

