La octogenaria que conduce sin carné estalla contra Patricia Pardo: "No quiero saber nada de usted"

Marisol, la octogenaria gallega que lleva varias décadas circulando sin carné de conducir, ha vuelto a aparecer este lunes en El programa de Ana Rosa tras ser condenada a 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad por ir al volante en dirección contraria. Como ya ocurrió en febrero cuando habló con el programa, la tensión con Patricia Pardo ha sido palpable.

Después de que Marisol narrara con todo lujo de detalle su última infracción y posterior condena, la presentadora le daba la bienvenida: "Buenos días, la estoy escuchando con mucha atención".

Pero la entrevistada aprovechaba el reencuentro para reprocharle la despedida que le dedicó la última vez: "Qué pasa, paisana. Usted me dijo en una ocasión que ya no quería hablar más conmigo", espetó. La periodista salió del brete como ha podido: "¿Yo? Si estaba encantada, ayer cuando leí la escaleta y vi que estaba usted de último tema estaba feliz de saludarla".

"¿Estaba feliz? Pues me dijo que ya no quería hablar más con una gallega como yo", insistía la octogenaria, creando un clima beligerante desde el primer momento. No obstante, Pardo continuaba tirando de paciencia. "A mí me gustaría saludarla por otro motivo, no puede ser que siga conduciendo sin el carné de conducir y encima se meta por dirección contraria", le explicó.

Pese a los argumentos de la periodista, Marisol insistía en que va a seguir circulando, le den o no el permiso de conducir. "A mí no me haría ni pizca de gracia ir conduciendo con mis hijas y que me apareciera usted en dirección contraria", le espetó la presentadora. "Esté tranquila, que mi destino es morir en mi cama y no hacer daño nadie", respondió la anciana, defendiendo que conduce "tan bien como cualquiera".

Como en su anterior aparición, Marisol pidió ayuda al programa para que las autoridades le den un permiso de conducción que nunca ha tenido. "No podemos hacer nada, no le pueden dar el carné porque no lo tiene", contestaba Patricia Pardo, que quiso referirse a unas declaraciones del hijo de la anciana en La Voz de Galicia donde pide que se actúe antes de que su madre mate a alguien en la carretera.

"¡No me hable de ese malnacido porque ya voy a decir palabrotas y no quiero!", interrumpía la gallega. "Es un malnacido, es igual que su puñetero padre", añade indignada.

"Solo le pido prudencia, tenga cuidado, que sabe que en este programa la queremos mucho", le decía finalmente la sustituta de Ana Rosa Quintana, tratando de calmarla. "¡No me quieren! Lo que quieren es propaganda y yo no quiero saber nada de usted", reprochaba entonces Marisol. "Para perder el tiempo aquí de pie hablando con usted para nada, lo siento pero tengo otras cosas que hacer", dijo antes de terminar la conexión.

