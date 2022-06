Una emocionada Rosa Benito desvela en 'YEM' el motivo de su beso con Amador Mohedano

Este sábado, Rosa Benito y Amador Mohedano se reencontraron tras ocho años sin verse en el plató de Déjate Querer, el programa presentado por Toñi Moreno en Telecinco. Pero sin duda, el momento que dejó boquiabiertos a los televidentes de Mediaset fue cuando ambos se fundieron en un apasionado beso en mitad del estudio.

Desde su separación, han vivido vidas totalmente separados, incluso el "odio" se hizo el principal sentimiento entre ambos. "Me separé enamorada de él. Durante un año me hizo la vida imposible. Pero yo no he conocido hombre despues de él", aseguraba Benito en Déjate Querer.

Rosa Benito llegaba este lunes a Ya es mediodía, el formato presentado por Sonsoles Ónega y del que la alicantina es colaboradora, para explicar por qué decidió 'plantarle' ese beso a su expareja. "Fue precioso el momento con Toñi, es ver tu vida pasar. Me emociono mucho en la parte de mi hermana, porque junto con mis hijos, es lo más importante de mi vida", explicaba la protagonista. "Daría muchas cosas por volver atrás. Para volver a vivir lo que viví porque fueron cosas muy bonitas".

Pero sus compañeros han querido preguntarle a la colaboradora el motivo de ese 'buen rollo' con su expareja, después de tener una terrible relación durante casi una década. "Para llegar a ese momento hemos tenido que dejar de lado el rencor. Lo único que tengo hacia él es cariño. Es el padre de mis hijos, la persona que más he querido. Me da pena perdernos cosas por no querer coincidir, nos perdemos tantas cosas de vivir con nuestros hijos y nietos. Gracias al programa, hemos tenido un acercamiento", comentaba la madre de Chayo Mohedano.

[La "veleta" Rosa Benito: de apoyar a Rocío Carrasco a cambiar su versión para alinearse con Antonio David]

Momento en el que ha tenido la oportunidad de explicar el beso tan apasionado que se dio con Amador en el programa. "El beso que le doy es de cariño, de aquí estoy para lo que quieras, es un beso de reconocimiento por todo lo que hemos vivido. Él es feliz con la vida que tiene, y yo sé que nunca vamos a volver porque hay una parte en la que ya no nos conocemos, como pareja nunca vamos a volver. Ya que la ruptura fue televisada, la reconcilianción también tenía que ser así. No le hemos hecho daño a nadie".

Sigue los temas que te interesan