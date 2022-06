La pulla de Jorge Javier Vázquez a Lydia Lozano: "Al que le dé pereza ir a mi funeral, que no venga"

Hace justo una semana, Lydia Lozano protagonizaba uno de los momentos más tensos en el plató de Telecinco, cuando Kiko Hernández desvelaba a todos los televidentes que a la periodista le daba "pereza" acudir al último adiós de su compañero Jesús Mariñas.

Lozano se sentió muy ofendida ante la 'traición' de Kiko, y no pudo aguantar las lágrimas. "Ayer cuando terminamos el programa dijiste en alto: '¡Qué pereza ir ahora al funeral de Mariñas! En ese momento, la periodista aseguraba que pronunció esas palabras porque "hacía mucho calor" y no le apetecía "coger un taxi" hasta el lugar de la misa. "Hacía un calor que te mueres, y después de trabajar da pereza coger un taxi e ir. Pero una vez que llegué disfruté mucho y vi a mucha gente. Si quieres ensuciar y echar mierda...". Lydia continuó defendiendo su posición: "Me dolía muchísimo la mano, me daba pereza ir, pero luego me encontré a muchos compañeros. ¡Dime una persona que esté feliz por ir a un funeral!".

La revelación de Hernández sobre el comentario de Lydia, no gustó a algunos de sus compañeros, y es que Gema López le recriminaba el pasado martes el comentario realizado hacia la periodista. "Para mí la maldad es contarlo como lo contaste tu ayer, que te puse verde desde mi casa, que lo sepas. No me gustó nada".

Pero parece que Jorge Javier Vázquez, que estuvo ausente los primeros días de la pasada semana ya que acudió al concierto de Paloma San Basilio en Miami, ha requiero recuperar el comentario de Lydia, y le ha lanzado toda una pulla en directo.

"Se me está yendo la cabeza a otro tema, no te vas a enfadar conmigo Lydia, ¿seguro? Lydia, ¿no te vas a enfadar de verdad?", comenzaba el de Badalona. "Si yo me muero, al que le dé pereza ir a mi funeral, que no venga".

"Vaya 'zasca'", comentaba en voz baja Carmen Borrego, mientras que Kiko Hernández aplaudía la intervención de Vázquez. "Que yo os eximo", insistía el presentador, un comentario al que Lydia no era capaz de responder. "Tú a las bodas no vas, porque te da pereza", respondía la periodista varios minutos después. "Pero decir que te da pereza... El último adiós de un amigo nunca", continuaba el catalán.

Kiko Hernández recordaba a los televidentes el comentario realizado por Lydia, mientras Jorge Javier Vázquez se levantaba de su lugar como presentador y le daba un cariñoso abrazo a Lydia Lozano.

