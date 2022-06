La confesión más complicada de Jorge Fernández: lloraba antes de grabar 'La ruleta de la suerte'

Jorge Fernández es uno de los rostros más conocidos de la televisión, la mayoría de los espectadores le reconocen como el mítico presentador del concurso La ruleta de la suerte, un puesto que ostenta desde el pasado año 2006. Pero parece que durante toda su historia en televisión, estos últimos cinco años no han sido de lo más agradables para el vizcaíno.

El presentador del famoso formato de Antena 3 ha luchado durante cinco años contra dos enfermedades; una subida de mercurio en sangre y la picadura de una garrapata que derivó en la enfermedad de Lyme. Todo esto, afectó mucho a su peso, llegando a perder entre doce y trece kilos, y visitar a muchos especialistas hasta que dieron con su diagnóstico. "Cada día me encontraba peor y no daban con el diagnóstico. Un año, dos años, tres años y nada. Es mucho tiempo viéndote mal, cada vez peor, sin que nadie dé con la tecla", ha confesado Fernández en una entrevista a Men's Health España.

Además, ha relatado lo mal que se encontraba físicamente y el dolor que sufría de manera casi diaria. "No podía levantar ni un vaso. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme al espejo. Sentía un rechazo hacía mí mismo brutal", apunta el presentador.

Pero sin duda, la parte más sorprendente de su testimonio tiene que ver con su trabajo en televisión, ya que su delicada salud le hizo pasar todo un calvario mientras presentaba el concurso. "¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón. Esto no lo sabe nadie, pero muchos días en el camerino, dos minutos antes de salir a grabar, me miraba en el espejo y llamaba a la sastra y le decía con lágrimas en los ojos: 'cógeme un poco aquí, joder, que he vuelto a adelgazar'". Minutos más tarde, los televidentes del programa de Antena 3 escuchaban el mítico: "¡Bienvenidos a la Ruleta!".

Actualmente, no duda en recordar su historia para ayudar a otras personas que se puedan encontrar en su misma situación. "Enfermedad de Lyme, que mucha gente mal diagnosticada de fibromialgia y fatiga crónica, podría tener. Yo fui uno de ellos durante tres años hasta que me negué a quedarme con este cajón desastre de diagnóstico", se puede leer en uno de sus tuits.

