La supuesta censura al escote de Patrícia Plaja enfrenta a TV3 y al Govern

La visita de este miércoles de Patrícia Plaja, portavoz del gobierno catalán, al programa Els Matins de TV3 está generando un gran aluvión de comentarios y rumores. La dirigente, que acaba de cumplir un año en su cargo, asistió al espacio de la cadena autonómica para hablar sobre los asuntos de actualidad que afectan al Govern, aunque el protagonismo de su aparición se lo ha acabado llevando su escote.

En un momento de la entrevista emitida en directo, la camiseta de Plaja pasó de tener un pronunciado escote a cubrir totalmente su pecho, algo que Mayka Navarro, colaboradora del programa, quiso denunciar ante la audiencia. "Quiero reivindicar la pechera de la portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, que de manera incomprensible ha sido censurada durante la entrevista con nuestro compañero. Y entonces, yo que también tengo mucha pechera, y con este escote no me lo permite, reivindico la pechera de Patrícia Plaja, la mía y la de todas las mujeres que salimos en esta televisión", aseveró la periodista.

"Puede ser que sea cierto eso que dice Rigoberta Bandini de que '¿por qué dan tanto miedo nuestras tetas?' Pues a mí las tetas de Patrícia no me dan ningún miedo, al contrario. Ella debe vestir como le dé la gana. Y si tiene pechos, pues escúchame, con todo el respeto por la audiencia, que los enseñe. No entiendo a quién le ha podido dar miedo o cualquier cosa", sentenció Navarro.

Este caso de supuesta censura ha generado todo tipo de reacciones, aunque desde la autonómica catalana desmienten que se trate de un intento por esconder el escote de la portavoz. Fuentes del ente público han calificado esta controversia como "absurda" y han asegurado a Vertele que el equipo de vestuario intervino porque la entrevistada se había mostrado incómoda durante su intervención: "Se ha dado la situación de que ella iba subiéndose el top porque iba notando que se le bajaba. (...) Desde realización del programa han advertido su incomodidad y han procedido, en una pausa, a ayudarla a fijar la pieza de ropa para que no se le bajase al hablar".

La cadena afirma al citado medio que se actuó con total normalidad y aclara que Plaja agradeció la ayuda de los asistentes de vestuario. Además, para negar que exista censura a los pechos femeninos ponen de ejemplo que el pasado viernes por la noche, en la emisión del talent Eufòria, se mostraron los senos en el escenario al final de la actuación de Ay mamá, la canción de Rigoberta Bandini.

El Govern desmiente a TV3

Desde el ejecutivo catalán se da a Vertele una versión totalmente distinta a la ofrecida por TV3. Fuentes del Govern aseguran que Plaja no se sintió incómoda en ningún momento y añaden que tanto la portavoz como el equipo que la acompañaba se quedaron "sorprendidos" con la intervención de los asistentes de vestuario, que taparon su pecho rápidamente mientras se emitía una pieza de 25 segundos.

Según relatan, dos personas de vestuario entraron corriendo a plató y. mientras una le levantaba la americana, otra le subió los tirantes y los sujetó para que el escote no volviera a bajarse. Confusa por la situación, la portavoz del Govern preguntó si se le había visto un pecho y miró a su equipo para entender que estaba pasando, pero los trabajadores del programa no le dieron respuesta porque había que volver al directo, mientras que los compañeros de Plaja se limitaron a tranquilizarla con gestos para que siguiera con la entrevista.

