Edu García ('Aquí no hay quien viva') desvela la mayor cantidad de dinero que ha pagado a Hacienda

Eduardo García, Josemi en Aquí no hay quien viva, acudía al podcast Club 113 donde ha repasado toda su carrera profesional en la televisión, su paso por el mundo de la interpretación, su infancia y el motivo por el cual se ha borrado sus cuentas de las redes sociales.

"No tengo redes sociales. Puedo aguantar tres o cuatro opiniones, pero cuando son doscientas que lo único que hacen es echarte bilis... no lo tengo que aguantar. Llevaré un año y algo sin ellas", confesaba a los presentes. "Un niño de doce años no tiene que tener Instagram ni Facebook, porque en tu plataforma pasan cosas, los niños con quince y dieciséis tienen que estar en la calle haciendo maldad y grafitis", añadía García.

El que fuese uno de los niños más famosos de la televisión, confesaba que desde pequeño ha sido siempre "muy sensible", algo por lo que, asegura, ha sufrido mucho. "He perdido la pureza que tenía cuando era pequeño. Por miedo a que te vuelvan a traicionar o hacer daño".

Preguntado por cómo recuerda sus inicios en la televisión, afirmaba que ve esa época con buenos ojos. "La recuerdo con mazo cariño, aunque no por algunas cosas, porque fueron prematuras. Tenía doce años y considero que a un niño no hay que ponerle una venda y no debería haber visto muchas cosas. Son cosas que me vinieron antes de tiempo".

Además, ha contado que su aparición en el mundo de la interpretación fue totalmente casual. "A mí se me presentó, no es que yo quisiera ser actor. Me apunté a teatro y a través de una agencia lo hice. Cuando me dijeron de hacer una serie, no pensé que la viera tanta gente. Me cambió la vida, estuve desde los doce a los diecinueve".

En ese momento, sorprendía a los presentes confesando que, gracias a su popular carrera profesional, ha ganado mucho dinero, algo que le provocó pagar una mayor cantidad de dinero a Hacienda. "Me podría quejar de Hacienda que son unos 'pussies', que cuanto más ganas más te quitan. Hacienda el palo más duro que me ha dado, también gané bien, siendo real también gané mucho, pero me quitaron 6.800 euros".

Pero García apuntaba que esto era algo "que le parecía bien". "Si tú estás ganando bien, pues tendrás que contribuir. Lo que no se puede hacer es intentar no pagar, eso está feo. Porque con lo que pagas se hacen hospitales, carreteras y cosas para ayudar a los demás", sentenciaba.

