Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez tendrán su propio reality en Mtmad que les acompañará hasta su enlace

La pareja formada por Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez contará con un nuevo canal en la plataforma de Mediaset, Mtmad, llamado La boda de Aurah y Jesé. Y es que la pareja está preparando los últimos detalles de su enlace y no dudarán en retransmitir todo el proceso.

El futbolista y la 'influencer' estrenan su docureality este próximo jueves nueve de junio, serán un total de cinco episodios, donde también hablarán sobre el futuro de su relación y repasarán los duros momentos que han vivido hasta llegar a convertirse en matrimonio.

Las cámaras de Mediaset mostrarán toda la organización de su boda, junto a todo el equipo de 'wedding planners', además de varios rostros conocidos de la pareja. Los seguidores de Mtmad podrán ver desde la elección del vestido de novia, el menú, las invitaciones o el acuerdo prematrimonial que firmarán antes del enlace.

Además, según confirman desde la propia plataforma, se podrá ver "de la mano de la pareja" el esperado día de su boda, que se verá en vídeo en exclusiva en la plataforma. Esta noticia se ha anunciado a través de un vídeo aperitivo, donde durante un minuto se han podido ver varios avances.

"Hola, soy Aurah Ruiz y os presento la mejor boda del 2022. Una boda que ha sido esperada por muchos y les invito a que nos acompañen en estos cinco capítulos donde les voy a mostrar todo", anunciaba la exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa en el vídeo de presentación.

En el mismo clip, Jesé Rodríguez ha confesado cómo quiere que sea el vestido de su futura mujer. "El vestido me gustaría que fuera de princesa, de 'princesita'", afirmaba con una sonrisa de oreja a oreja.

Parece que esta idea se la ha trasladado a la 'influencer', ya que la propia Aurah aseguraba que quería un traje con una "cola muy larga", a lo que añadía que iba a ser un trabajo muy duro, ya que no quiere quedarse con el primer vestido que vea. "Que tenga una cola muy larga, y no me voy a conformar con el primero que me pruebe. Quiero que sea algo muy especial, que sea blanco es muy importante", afirmaba junto a sus allegados.

Los realities de famosos se están convirtiendo en un contenido muy reclamado por el público, y por ello no son pocas las plataformas que han querido acoger este tipo de contenidos, como los docurealities de La leyenda de Sergio Ramos, El principito es Omar Montes o Soy Georgina.

