Belén Esteban se rompe en ‘Sálvame’ y confirma su bache de ánimos: “Tengo que empezar a animarme”

Tras su salida del hospital, Belén Esteban reapareció este martes en redes sociales para explicar cómo está, y luego entró en Sálvame en una conexión desde su casa. La antaño conocida como princesa del pueblo se está recuperando de la operación a la que tuvo que enfrentarse tras caerse en directo en Sálvame, mientras emulaban una prueba de Supervivientes. Como consecuencia, se partió la tibia y el peroné, y ha estado bastantes días ingresada, y todavía le queda un largo proceso de recuperación.

Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

“Me emociono porque lo primero que quiero es dar las gracias a todos mis compañeros, a los que salen en la tele y a los que están detrás. Quiero mandar un beso a toda la gente porque no os imagináis el cariño, los mensajes y todo”, decía Belén con emoción, con una cara de cansancio bastante evidente.

“He pasado días malos, tengo que empezar a animarme un poco”, continuaba explicando la Esteban. “No me he hecho una fractura, me he hecho un fracturón. Me he jorobado el pie, me han puesto 20 tornillos y dos placas. Soy diabética, no ha sido fácil”, añadía, sobre todo lo que ha tenido que sufrir. Como agradecimiento, mencionó a su marido Miguel, quien no se habría separado de ella día y noche. “Se me ha parado la vida tres meses, tenía muchas cosas, soy una tía muy activa y verme así es muy duro”, insistía, narrando ella misma esa falta de ánimos que ya habíamos conocido a través de periodistas y compañeros.

Todavía le queda bastante hasta su regreso a la televisión. “No puedo apoyar el pie entre 6 y 8 semanas. Luego necesito rehabilitación, me he roto la tibia, el peroné y ha habido desplazamientos, es más complicado”. Como consecuencia, se perderá la Sálvame Fashion Week, la pasarela de moda que protagonizan los colaboradores de Sálvame y que lleva varios días gestándose. Belén confirmó su ausencia: “No puedo, lo he pasado mal y quiero hacer las cosas como me han dicho los médicos, lo veré desde casa”.

Por último, la madre de Andrea Janeiro quiso pedir un poco más de respeto a la prensa. Reconoció ser una persona que despierta interés, pero “salir y que me metan un micro o que haya fotógrafos todas las semanas lo veo un poco… Tienen las imágenes y tienen todo”, lamentaba, a la par que reclamaba “un poco de tranquilidad”.

