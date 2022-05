El desconocido y sorprendente trabajo de Nacho Guerreros, Coque en 'LQSA', antes de ser actor

El programa de Toñi Moreno, Déjate Querer, estrenaba un nuevo episodio en la noche de este viernes. Su primer invitado ha sido el actor de La que se avecina, Nacho Guerreros, que interpreta el famoso papel de Coque, un personaje que le ha catapultado a ser uno de los actores más queridos de nuestro país.

La presentadora quería conocer si, después de diez años interpretando al portero de Montepinar, se siente encasillado. "Yo con Coque estoy feliz de la vida pero sí que es verdad que personas que están dentro de nuestro mundo no te ven de otra forma que no sea este papel. Aunque pudiera estar encasillado en ese personaje estoy agradecido porque estoy trabajando de lo que me gusta, algo que es un privilegio, porque estoy en una profesión en la que el 80% de las personas están en paro", respondía el riojano.

El programa emitía un repaso por la vida del actor, donde se podía ver el duro trabajo que ha tenido que hacer para poder acabar en el mundo de la interpretación. Por ello, la andaluza quiso preguntarle en qué más trabajos había estado. "Camarero, con personas con discapacidad durante seis años, monté mi propia galería de arte y trabajé en un teléfono erótico", explicaba el invitado ante la sorpresa de Toñi Moreno que no daba crédito.

"¿En qué consistía eso?", preguntaba entre risas la conductora. "Era una terapia, la gente quería descargarse pues ahí estaba yo. Me llamaban mujeres y hombres. Siempre he sido muy trabajador", apuntaba Guerreros.

"Vamos a hacer una simulación, yo te llamo", sorprendía Toñi Moreno con la mano en su oreja a modo de 'teléfono', siendo en ese momento cuando el diálogo se tornaba de lo más gracioso. "¿Te gusta que te den masajes en los pies?", preguntaba el actor con una voz más profunda de lo normal. A lo que la gaditana respondía sin poder aguantar la risa que "sí", que "hace ya dos años" que había sido madre.

Después de este divertido momento, Toñi Moreno aseguraba entre risas que se iba a "dar una ducha", arrancando el aplauso del público. "La gente que solía llamar eran personas que estaban muy solas, incluso había llamadas que solo eran para charlar".

Tras la entrevista, el actor ha vivido un emotivo momento junto a dos seguidores, Ángel y Fran que acudían al plató de Telecinco para conocer a su ídolo.

#DéjateQuerer nos regala momentos cargados de emoción 👏



Gracias @nachoguerreros por hacer posible la sorpresa a Ángel y Fran 😍



❤ #DéjateQuerer

🔵 https://t.co/4EibYgjPno pic.twitter.com/YuUry3dU7X — Déjate querer (@DejateQuererTV) May 13, 2022

