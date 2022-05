Insultos y empujones: el “efecto Will Smith” llega a la tele italiana por la guerra en Ucrania

Pocas semanas después del bofetón del actor estadounidense Will Smith al cómico americano Chris Rock en la última gala de los Oscar; en los últimos días los transalpinos han presenciado una escena similar en la televisión italiana, en uno de los programas más conocidos de la historia de la pequeña pantalla del país con forma de bota, que este año cumplea precisamente cuatro décadas.

El conocidísimo crítico e historiador del arte, Vittorio Sgarbi, insultó hace unos días en un plató televisivo al también muy conocido periodista Giampiero Mughini; el cual se levantó de su asiento para lanzarse sobre el experto en bellas artes para así empujarlo y provocarle una caída, lo cual desató un fuerte rifirrafe y nuevos insultos cruzados hasta que intervinieron otros contertulios para enfriar el clima de tensión.

Algo ciertamente impropio de una televisión de calidad y más teniendo en cuenta que el programa fue emitido este miércoles estando previamente grabado el día anterior. Y donde el haber anunciado a bombo y platillo el polémico episodio el miércoles por la noche, sin haber cortado la agresión; “ha casi duplicado la cuota de pantalla del programa de estreno de temporada”, tal como ha informado en los últimos días el conocido diario italiano La Repubblica.

Todo ello, ante el desconcierto de los presentes y la indignación de los telespectadores, donde muchos de ellos se pronunciaron negativamente en las redes sociales. Así pues, Sgarbi y Mughini, dos históricos provocadores de la cultura italiana, protagonizaron una pelea televisiva propia de la telebasura; sobre todo en medio de un debate en el que precisamente se estaba tratando un tema serio y delicado, como el de la guerra en Ucrania y en una cadena muy seguida como es Canale 5 (Mediaset) en Italia.

Ante todo, hay que tener en cuenta el contexto televisivo en cuestión. Se trata del Maurizio Costanzo Show, un histórico programa creado y escrito por el conocido periodista italiano Maurizio Costanzo, de 83 años, que sigue apostando hoy en día por el formato que fundó en 1982. Un formato televisivo en el que, dentro de un teatro situado en la capital italiana, una serie de invitados de diferentes procedencias profesionales, académicas, culturales y sociales; conversan, opinan y discuten acerca de temas de actualidad del país en la franja televisiva nocturna posterior al prime time.

El Maurizio Costanzo Show tuvo incluso su propia edición ibérica: a principios de los años noventa, cuando arrancaba la televisión privada en España, Telecinco importó dicho formato de Italia y lo tituló Hablando se entiende la gente, presentado por José Luis Coll y que fue emitido entre 1990 y 1993, empleando incluso la misma música de la cabecera italiana.

La diferencia respecto a la versión española, es que el Maurizio Costanzo Show ha seguido manteniendo su influencia en la cultura transalpina incluso con el pasar de los años; aunque bien es cierto que las cuotas de pantalla de hace 30 años eran mucho mayores respecto a hoy, debido a la diversidad de canales en abierto y la cultura de la televisión de pago en la actualidad. Aun así, el formato sigue emitiéndose, pero sacando provecho sobre todo de la veteranía de su creador y autor, el conocido periodista Maurizio Costanzo. Su conocido formato televisivo presume en la actualidad de casi 4.500 programas emitidos.

¿Pero qué ha llevado a dos personas adultas y cultivadas, además muy conocidas, a protagonizar una escena tan grave dentro de un programa de televisión? En pleno debate acerca de la guerra en Ucrania, el historiador Vittorio Sgarbi, conocido en Italia por sus provocaciones políticas y televisivas, estaba subiendo el tono de la conversación con actitud muy vehemente.

El periodista Giampiero Mughini, para contrastarlo, le dijo en repetidas ocasiones “cálmate, cálmate”; a lo que Sgarbi respondió con muy mala educación: “cálmate tú, ¡imbécil!”. A partir de ese momento, de forma inmadura, Mughini reaccionó al insulto levantándose de su asiento y se dirigió hacia el de Sgarbi, con el objetivo de agredirlo. El resultado fue un empujón, que provocó la caída hacia atrás del polémico historiador, el cual, en el suelo, también vio caer sobre sí mismo un cuadro situado a su lado.

Los presentes no daban crédito, entre ellos el cantante italiano Al Bano, que figuraba entre los invitados y que no dudó en ningún momento en intervenir para calmar a los polémicos protagonistas, los cuales seguían lanzándose insultos y faltas de respeto: “¡Que te den! ¡Eres un mierda!”, le dijo Mughini a Sgarbi, estando este último todavía en el suelo, con el cuadro encima. “¡Tienes la cara como el trasero! ¡Gilipollas y violento! ¡Eres peor que Putin!”, le gritó de vuelta Sgarbi mientras se levantaba a Mughini, mientras seguían las descalificaciones de forma cruzada.

Tras la emisión del desconcertante episodio este miércoles, las reacciones de Mughini y Sgarbi han sido muy diferentes. El intelectual Giampiero Mughini ha preferido optar por la minimización de lo ocurrido: “No tengo intención de decir ni siquiera una palabra al respecto”, ha afirmado el periodista a una radio de su país: “No ha pasado nada de relevante, hay que entender que no ha pasado nada. Nada de nada. Hay cosas más importantes de las que hablar”. A lo que añadió: “¿Que si ha sido un acto de violencia? No sabéis de lo que estáis hablando”.

“A Mughini le tendría que dar vergüenza lo ocurrido. Ha querido resolver una polémica verbal con un empujón. Yo estoy contra la guerra y contra la violencia, no entiendo por qué debería recurrir a las manos. Soy partidario de resolver los problemas con las palabras. Podría yo también haberle dado un puñetazo a Mughini pero ni lo he pensado. Más allá de la nota cómica, Mughini ha necesitado un empujón, yo me he conformado con un insulto”, ha sido la versión de Sgarbi.

Según relatan los periódicos italianos, Sgarbi y Mughini se han visto obligados a hacer las paces por una cuestión de forma, para lanzar también un mensaje de esperanza y un ejemplo de cara a la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania: “Hemos hecho el paripé de hacer las paces porque nos lo había pedido Maurizio Costanzo y hemos aceptado a desgana”. El cantante Al Bano, testigo de lo ocurrido como contertulio, admite que “es una pena ver dos hombres tan cultos que se provocan como en una pelea de bar o como boxeadores, no puedo aceptarlo”. Y añade: “Existe el arma de la inteligencia, ¿por qué llegar a las manos y con palabrotas?”.

