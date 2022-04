Ander Puig, el actor que dará mucho que hablar: "Era una necesidad contar la historia de un chico trans"

Con su mirada trasparante y llena de verdad, solo son necesarios unos segundos y una sola secuencia para que el espectador se enamore de Ander Puig, el joven que da vida a un adolescente trans en la nueva y necesaria serie de Playz, Ser o no ser, que ya puede verse de manera gratuita en RTVE Play.

"Tú puedes aprender interpretación, pero él tiene una cosa que no se aprende: tiene mirada. Y no sólo es que la tenga sino que hace maravillas con ella y se come la pantalla", confiesa a BLUPER la creadora de la serie, Coral Cruz (Hierro, Los días que vendrán).

Curiosamente él fue el primer chico que vio en el casting. "Se llegaron a ver a 70 chicos. Fue un casting además que podía sufir evolución en los casos en función del momento de transicion en el que estuvieran", explica la guionista de esta ficción que cuenta la historia de Joel, un chico de 16 años que sueña con convertirse en un gran intérprete, al mismo tiempo que se enfrenta a los retos de su recién iniciada transición.

Hasta entonces, Puig sólo había hecho de figurante en la serie de Movistar Plus+, Los espabilados, "y poco más. Nunca había tenido un papel en el audiovisual ni el teatro", confiesa este joven barcelonés de 20 años que desde años antes tenía claro a lo que quería dedicarse.

"A los 17 hice tres años de interpretación. Era más que una extra escolar que hacía una vez la semana, pero disfrutaba mucho. Veía que se me daba bien y veía futuro en eso, y entonces encontré a mi representante y empecé a hacer castings", añade este joven que se confiesa seguidor de Oasis.

Tanto futuro que los creadores de Élite se han fijado en él para un papel en la sexta temporada de la ficción, que este mismo viernes 8 de abril estrenaba su quinta temporada. Un trabajo del que no puede hablar mucho, por temas de contrato, pero que le hace especial ilusión porque se vaya a tratar la realidad trans.

Buscando referentes

Una realidad muy necesaria de contar. "Mi generación está aprendiendo. No es algo que desconocen, pero no es algo asimilado y normalizado. Aún es un poco sorpresa para ellos, pero ya le es más familiar el tema trans. Está en camino de normalizarse, pero queda mucho. Yo sé que no tengo que tener vergüenza y tratar normal este tema", confiesa Puig.

"A mí me parece que se les había dejado de lado", comenta Cruz. "Tengo un hijo de 16 años que estudia bachillerato escénico y quería darles voz, sobre todo a los chicos trans que no tienen referentes. Un antiguo compañero suyo, que había conocido de pequeño y había socializado como una niña, empezó a transitar hace casi tres años y pensé que había una gran historia que contar".

Por todo ello, Puig sentía una necesidad sumarse a este proyecto, aunque para él también haya vuelto a significar una salida del armario, tal y como le sucede a su personaje cuando llega a su nuevo instituto. "Me trajo cosas buenas y no tan buenas. Pero me ayudó a la hora de ponerme en el papel de él, estar en un instituto, las ganas de empezar en un sitio nuevo...".

Un acto la mar de valiente y generoso. "También lo sentía como una necesidad. Igual que cuando dije que era un chico. Sentí que era lo que tenía que hacer porque no había otra. Vi que era donde tenia que estar", se sincera el joven.

"Quería hacer eso. No contar mi historia personal, pero si tenía el anhelo de vivir la vivencia que yo experimenté. Creía que era bastante particular el caso de un chico trans y las movidas que tiene en el instituto, decirles a otros que eres un chico. Era algo que necesitaba decir y que podía hacerlo", añade.

"No es gratuito que Ser o no ser discurra en Barcelona porque es la ciudad mas transfriendly de Europa, o que sea en un bachillerato escénico. No quería que el obstáculo estuviera fuera, sino dentro del protagonista", comenta por su parte la guionista. "Se dice quién es, pero tiene que ver con qué chico quiere ser. Hay muchos tipos de masculinidades y feminidades".

¿Quién es Ander Puig?

Ander Puig en el 'Festival de Málaga'.

¿Y qué chico quiere ser Ander? "Yo soy una persona que tiene muchas ganas de vivir, muy ambiciosa, divertido", contesta cuando le hacemos la pregunta. "Me encanta el cine, leer, quedar con amigos, con la gente que quiero... Y me gusta gusta mucho escribir", añade antes de deicr que es el mediano de tres hermanos. "Uno pequeño y una mayor que se parecen entre ellos y yo no. ¿Te lo puedes creer?", bromea.

"Y también le gusta mucho todo lo que tenga que ver con el otro lado de las cámaras. Me da que va a ser también un gran director", nos chiva Cruz. "Sí, es verdad. En el rodaje iba siempre preguntando cosas. Al director de foto le preguntaba para qué servía esto o aquello. Y ahora en Élite pregunto también en maquillaje. Soy una persona curiosa".

Una curiosidad a la que podrá dar rienda suelta en la gran capital. "Vivir en Madrid está siendo una ventura, pero es algo que deseaba desde hace tiempo. Quería vivir solo, en mi burbuja. Me he independizado, comparto piso y estoy aprendido a hacer cosas de casa, a ser prudente, a ser un poco espabiliado y tener la cabeza centrada".

