El día que Belén Esteban destapó la 'Operación Deluxe' en directo y fue censurada por la dirección

Sálvame se ha visto envuelto en una enorme polémica este fin de semana con el estallido mediático de la 'Operación Deluxe', la trama por la que la policía investiga el supuesto espionaje ilegal a más de 140 famosos por parte de Gustavo González, presuntamente en connivencia con la dirección del programa y con La Fábrica de la Tele.

Si bien este caso ha acaparado titulares a raíz de la publicación de los detalles del mismo en La Otra Crónica, lo cierto es que la investigación se conocía públicamente desde hace meses y Belén Esteban llegó a hablar del asunto en directo, tal y como las redes sociales han recordado estos días a raíz del revuelo generado.

Todo ocurrió el pasado 27 de enero, cuando tras una discusión con Gustavo González, la de Paracuellos le dijo a su compañero: "Me han informado de lo que tenías en tu casa mío. ¿Qué te crees, que soy una delincuente?". La colaboradora seguró que el paparazzi "está muy bien informado, sabe todo de todos", de lo que él trató de defenderse afirmando simplemente que es periodista.

Belén Esteban ya destapó que Gustavo González le había hecho espionaje pero desde dirección le mandaron callarse porque sabían que les iba a salpicar. pic.twitter.com/JXoe8yeT2m — Televisivos (@lostelevisivos_) March 27, 2022

"¿Y por eso tienes que tener lo que tienes?", espetó Belén, que sin dar detalles de lo que estaba comentando reveló que había recibido una llamada de la policía. "Yo no tengo ninguna multa de tráfico. Así que que sea la última vez. Me da igual que me hayas pedido perdón. Lo que tenías en mi casa de mí y de otros compañeros que trabajan aquí me parece de muy mal compañero", añadió.

La 'princesa del pueblo' confesó entonces que se asustó al recibir una llamada de los agentes y acudió con su abogado para saber qué ocurría. "¿Estás más tranquila?", quiso saber Jorge Javier Vázquez. "Estoy más tranquila, pero, Jorge, a mí nadie me tiene investigar de mi vida, de mis cosas malas de la policía", prosiguió mientras, fuera de plano, el presentador debió de hacer algún gesto para que dejara el tema. "Vale, ya me voy a callar, pero si no lo digo, reviento", aseveró la Esteban cuando, esta vez, la orden de no seguir con el asunto vino desde el puesto de dirección. "A otra cosa mariposa. Aquí siempre es lo mismo", dijo visiblemente enfadada antes de que el programa siguiera su curso.

[Más información: Gustavo González, la cabeza de turco de la 'Operación Deluxe' que 'prostituyó' su dignidad por exclusivas]

Sigue los temas que te interesan