La fascinación de la televisión por Encarna Sánchez: así fueron las dos series donde le dieron vida

Los biopics de personajes famosos vuelven a estar de moda en la televisión, una década después de su boom. Tras el éxito de Veneno, basado en la vida de la televisiva Cristina Ortiz, llegará Cristo y Rey, sobre la vida de Ángel Cristo y Bárbara Rey, y ahora se ha anunciado un nuevo proyecto sobre Encarna Sánchez. En este caso, la productora Warner Bros. ITVP adaptará el libro Directamente Encarna Sánchez, del escritor y periodista Juanele Zafra, para llevar la vida profesional y personal de la comunicadora a la pequeña pantalla.

Según Sebastián Moguilevsky, Director General de Warner Bros. ITVP España y Portugal, “esta es una importante apuesta que busca desenterrar los logros de una mujer con una grandísima carrera profesional y una excitante vida personal que, hoy, se puede contar sin tapujos ni recelos”. Y asegura que nos mostrarán “una historia fascinante no exenta de luces y de sombras”.

De momento se desconoce qué actriz tendrá el honor de interpretar a Encarna Sánchez en esta nueva producción, si bien hay que destacar que en nuestra ficción televisiva ya hemos tenido dos Encarnas (con permiso, por supuesto, de Millán Salcedo en sus especiales de Martes y Trece). Y es que Blanca Apilánez y María Jesús Hoyos ya defendieron este personaje en las series para televisión sobre la vida de Isabel Pantoja: Mi gitana, de Telecinco, y Hoy quiero confesar, de Antena 3, respectivamente.

Eva Marciel y Blanca Apilánez en 'Mi Gitana' como Isabel Pantoja en 'Mi gitana'

Sin duda, la Encarna de Blanca Apilánez fue la más conocida de las dos. En el primer episodio de Mi Gitana, Blanca se metió en la piel de la famosa locutora de la COPE, quien en un primer momento tiene declara la guerra mediática a Isabel Pantoja. Todo cambia entre ellas tras una entrevista, en la que Isabel reconoce estar abierta al amor, y desde entonces entablan una estrecha amistad. Se van juntas de viaje a París a comprar, las vemos disfrutar de vacaciones con toda la familia, e incluso Encarna se vuelve esencial para la economía de su amiga, pues le ayuda a traer dinero que su difunto marido Paquirri dejó en América.

La Encarna de Blanca Apilánez en Telecinco tenía mucho genio; estaba interpretada de una forma que daba auténtico pavor, con una mala leche contenida constante, que solo afloraba cuando las cosas no salían como ella quería. Solo apareció en el primer capítulo, pero en el recuerdo de los que vieron la serie parece que estuvo mucho más.

En todo momento se jugó con la ambigüedad, y dejando a la libre interpretación del espectador si entre Encarna e Isabel hubo algo más que una amistad. Caricias en las manos mientras viajan en coche, soplidos en la nuca, secuencias en el dormitorio en el que se quedan ambas de pie, frente a frente, mientras la cámara desaparece con mucha dulzura por uno de los lados de la puerta…

El momento cumbre fue cuando la tonadillera regresa de un viaje con la maleta cargada de regalos para su familia, y a doña Ana, la madre de Isabel, le sienta esto como un tiro. Entonces tira la maleta al suelo y le exige que le diga que hay entre ambas. “Amigas, mamá, que somos amigas”, explica entre lágrimas el personaje de Pantoja, al que interpretaba Eva Marciel. “Te pasé que estuvieras con un hombre casado, pero esto… Tú ya no eres mi Maribel”, le reprendía entonces la madre, enfadada.

María Jesús Hoyos como Encarna en 'Hoy quiero confesar'

Justo hace 10 años, en marzo de 2022, Mi Gitana funcionó muy bien en audiencias, y pronto hubo voces que pidieron una serie de la propia Encarna. “Hay interés en hacer una película que se centre solo en Encarna, pero aún quedan muchos cabos por atar”, dijo una fuente Mandarina, productora de la miniserie, a La Otra Crónica de El Mundo, lo que casi garantizaba su realización. En aquella época los biopics estaban a la orden del día (Felipe y Letizia, Carmina, Paquirri, La baronesa…), pero por cuestiones que no trascendieron finalmente el proyecto de Encarna Sánchez no vio la luz.

Como muchos recordarán, en la actualidad Telecinco no puede volver a emitir Mi gitana; el Tribunal de Primera Instancia de Alcobendas así lo ordenó en 2018, tras una denuncia Isabel Pantoja en 2012 “intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y a la propia imagen”. Tampoco puede verse desde entonces en MiTele, ni comercializarse en formato doméstico, pues se editó en DVD.

9 meses antes de que Mi gitana se estrenase, Antena 3 también emitió un biopic de Isabel Pantoja llamado Hoy quiero confesar, en el que contaba su vida desde su infancia hasta que conoció a Julián Muñoz. En esta producción fue María Jesús Hoyos (a quien habíamos visto en Amar en tiempos revueltos o en Hospital Central) quien desempeñó el papel de Encarna, pero no Sánchez. Porque cuidándose mucho, esta producción omitió todos los apellidos de los personajes: vimos a Máximo, Francisco, María, Encarna o Julián, pero sin mencionarse que son Valverde, Rivera, del Monte, Sánchez y Muñoz, respectivamente. A buen espectador, pocas palabras le bastaban.

Sin embargo, no se podía dudar de que la Encarna de María Jesús Hoyos era la Sánchez; hasta la veíamos hacer radio en la COPE. Este personaje sí que apareció en los dos capítulos que tuvo la miniserie, pero su presencia fue mucho más ligera. Volvíamos a ver una estrecha amistad, y coincidía alguna escena con Mi gitana, como la de la madre de Isabel (interpretada por Belén López) criticando que Encarna le haga regalos. Aquí no se insinúa con la misma fuerza una relación entre locutora y tonadillera, y su nivel de posesión era mucho más ligero.

La serie tuvo una audiencia mucho menor que Mi gitana, y mucho menos impacto en las redes sociales, de ahí que la Encarna de Hoyos casi no se recuerde. Por citar un diálogo para recordar, cargado de mala baba, podemos recordar cuando ambas van en un coche, y Sánchez reprocha que la tonadillera haga muchos regalos a su hijo. “No hay nada peor para un niño que malcriarlo; en los primeros años es cuando se forma el carácter de un niño y si se lo das todo no valorará nada, ¿quieres que acabe como tu hermano?”, reprochaba, en referencia a Bernardo, el padre de Anabel Pantoja, quien había sido detenido poco antes.

Ahora Warner tiene por delante la labor de buscar una tercera Encarna televisiva, y el reto no es nada fácil, porque tiene dos buenas predecesoras. ¿Quién será la sucesora de María Jesús y de Blanca? Hagan sus apuestas.

