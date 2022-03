María Peláe: "Que se molesten porque hable de lesbianas me reafirma en que tengo que seguir"

María Peláe ha sido, sin duda, una de las grandes revelaciones de Tu Cara Me Suena 9. La artista ya contaba con una legión de fans antes de fichar por el programa de imitaciones de Antena 3, pero su exposición televisiva la ha catapultado también al éxito en el formato, donde se ha convertido en finalista gracias a impresionantes imitaciones como la de Pastora Soler o Barbara Pravi, con las que logró imponerse a sus compañeros en el ranking.

La malagueña se medirá este viernes frente a Nia Correia, Agoney y Eva Soriano en una gala en directo de la que saldrá el ganador o ganadora de la novena edición del concurso. Lo hará imitando a su gran referente artístico, Lola Flores, una actuación que además tendrá una gran carga emocional para ella: "Será un homenaje a mi abuela, que es quien me enseñó el amor a Lola Flores", cuenta a BLUPER la cantautora, que desde hace años, antes de dormir, besa la frente de una figurita de 'la Faraona' que reposa en su mesilla.

¿Cómo estás viviendo los momentos previos a la final en directo de 'Tu cara me suena'?

Con una mezcla de nervios, alegría, pena... un poco de todo. Mucha emoción, porque llevamos desde septiembre con una especie de rutina y de hogar que hemos creado y ahora estoy viéndolo todo como la última vez. El hotel, los ensayos, los malos ratos, los buenos... Estamos todos un poco así, pero con muchas ganas de soltarlo y de que la gente se lo pase bien. Va a ser una pedazo de gala.

A pesar de la pena de que se acabe, lo habrás pasado mal estos meses para compaginar tu agenda con 'TCMS'.

Ha sido complejo. Lo he compaginado con el final de la gira pasada y la grabación del disco y, claro, he estado mala de los nervios. He tenido momentos entre lo divertido y la locura. Me recuerdo en el camerino de uno de mis conciertos, vestida muy flamenca, ensayando Express Yourself de Madonna. Entró el promotor y me vio tirada en el suelo y el hombre estaba en plan de "¿a quién he contratado?", pero a ver cómo le explicas al señor que voy a ser Madonna dentro de dos días.

"Soy muy exigente, en algunas galas he sufrido en lugar de disfrutar"

¿Qué balance haces de tu paso por el programa?

Para mí ha sido de las experiencias más bonitas, algo que me ha hecho aprender a marchas forzadas. Yo nunca me había expuesto de esta forma y este programa es brutal, tiene un equipazo detrás y hay un gran nivel de exigencia. He aprendido por todos lados, a nivel personal y profesional.

Eras una de las 'desconocidas' de la edición, ¿cómo te recibieron los compañeros?

Pues muy bien. Yo tenía miedo de ser la de 'Tu Cara Me Suena Una Mijilla', así que tenía esa vergüenza, yo soy muy exigente y era como que tenía que demostrar que estoy aquí por algo. Eso me ha hecho no estar muy relajada, ha habido galas en las que en vez de disfrutar he sufrido. Pero mis compañeros me han ayudado mucho, la admiración ha sido mutua y eso ayuda. Ha sido un aliciente más.

¿Has sentido que ser cantante ha sido un hándicap a la hora de imitar por tener que ocultar tu voz?

Yo creo que todos venimos con nuestro hándicap. Cada uno tiene que despojarse de su personalidad, pero sin quitársela del todo. Si hay canciones que requieren sentimientos, eso no puedes impostarlo, tiene que salir de ti. Es un ejercicio más de actriz que de cantante en muchos casos. En mi caso, he descubierto formas de cantar que no había cantado nunca, lo he vivido como una oportunidad para aprender.

En la final vas a imitar a Lola Flores, ¿tuviste alguna duda a la hora de elegirla?

La verdad es que me daba miedo, pero si algo he aprendido en este programa es a quitarme los miedos. Yo quiero vivir esto de forma bonita, aunque no voy a mirar mucho a Lolita porque me va a dar mucha vergüenza. Quiero que sea un homenaje a una persona que me ha marcado mucho y, en parte, también un homenaje a mi abuela, que es quien me enseñó el amor a Lola Flores. Yo tengo una muñeca de Lola Flores encima de la mesita de noche desde hace muchos años y todas las noches le doy un beso en la frente, es como si le diera un beso también a mi abuela. Entonces para mí esta actuación es algo muy personal, mucha gente dirá que elijo a Lola porque es mi referente, pero para mí es mucho más profundo y familiar.

En el programa has mostrado tu faceta más reivindicativa con colectivos como el LGTBI. ¿Siempre has estado comprometida con estas causas?

Sí, lo hago en mi vida normal y diaria, así que me parece lógico y coherente haber dado el premio en las galas que he ganado a las asociaciones que se lo he dado. En la de Pastora Soler se lo di a la asociación de alzhéimer en la que trabajé mucho tiempo. Y el colectivo LGTBI es algo que está ahí en mi día a día.

¿Has notado consecuencias en tu carrera por defender los derechos LGTBI?

Siempre que hablo sin tapujos tengo el dilema de ser totalmente natural o ponerme filtros, porque es verdad que entre lo que tú dices, lo que se escribe y lo que se interpreta hay muchas cabezas de por medio. Me ha pasado de decir algo muy consciente y objetivo y ver titulares que no he dicho. A veces se te quitan las ganas de ser sincera, pero he terminado optando por confiar en que hay veces que sí se pone lo que dices y, ya que tienes un altavoz, hay que aprovecharlo sin tener miedo, porque haters va a haber siempre. Yo siempre elijo ser sincera.

"No estoy preparada psicológicamente para presentarme a Eurovisión"

Participaste en la composición de 'Arde' y 'Nadie se salva', canciones candidatas a Eurovisión de OT 2017 y 2018, respectivamente. ¿No presentaste ninguna propuesta al Benidorm Fest?

No, no me presenté porque me da mucho respeto el mundo Eurovisión. Como compositora lo he disfrutado y me ha abierto puertas. A mí como artista me impone mucho porque se te escapa de las manos, no sabes por dónde se va a tomar lo que tú hagas y no sé si estoy preparada psicológicamente. Por eso opté por no presentar ninguna candidatura y aplaudir el valor de los que sí lo han hecho.

Me imagino que tras ver lo que ha pasado este año, te reafirmas en no presentarte.

Es que creo que se le dio más vueltas de las que había que dar. Hubo gente maravillosa con temas estupendos y nos teníamos que haber quedado con eso, que se haya conseguido presentar gente tan buena y encima vaya a Eurovisión alguien que es buenísima. Todo lo que pasó después es buscarle 27 pies al gato.

¿Tampoco te animarías a presentar algo como compositora?

Sí, como compositora sí. Hay cositas que van saliendo y dices "uy, esto para Eurovisión puede ser la leche". También es verdad que tu cerebro dice "seguro que va a haber alguien que diga que es un mojón".

Pero es verdad que como compositora estás menos expuesta a las críticas.

Sí, porque cuando vas como artista te ligan directamente a la persona y la gente no tiene filtro. Yo creo que si vincularan cada cuenta de las redes a un DNI, mucha gente se pensaría las cosas que dicen. Eso se tiene que empezar a controlar en algún momento. Si vas por la calle y te insultan, tú puedes denunciar a esa persona, pero eso pasa cada día en redes sociales y tiene que cortarse.

¿María Peláe despierta mucho hate en redes?

A ver, hay cosas que prefiero no verlas por salud mental, pero es verdad que no me han dado mucha caña por ahora. Después de mi entrevista en El Hormiguero estaban los típicos diciendo "mi hija ha escuchado a esta mujer hablando de personas lesbianas". ¡Madre mía, qué locura lo que ha escuchado su hija! (ríe). Esto me reafirma en que tengo que seguir hablando.

