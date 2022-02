Sandrina, la coplera del desmayo viral, rechaza su participación en 'A tu vera'

Expectación máxima en Castilla la Macha Televisión. El gran jaleo mediático que despertó la fallida actuación de Sandrina en el programa A tu vera, ha rellenado horas de televisión a nivel nacional y ha hecho correr ríos de tinta (virtual) en todos los diarios digitales. Las redes sociales entraron en shock el pasado sábado 5 de febrero tras ver cómo la cantante se desvanecía momentáneamente en pleno directo ante la atenta mirada de su madre, presente entre el público, que sufrió un desmayo a la vez que su hija. Una rocambolesca escena que fue aderezada por los gritos ensordecedores de Sandrina, que esbozaba "¡Mama que estoy bien!" ante la atónita mirada de todos.

Ha pasado una semana desde el momento en el que Sandrina pasó de ser una mera concursante de un talent show de televisión autonómica, a la mujer más buscada por los diferentes programas de televisión. Un foco mediático que ha hecho crecer de manera exponencial el interés de la audiencia por ver la gala final de A tu vera.

El misterio de si Sandrina había, o no, acudido al formato de CMM para recibir el veredicto del jurado tras su accidentado reto, fue resuelto por Alicia Senovilla, que con gesto serio se dirigió a los telespectadores. "Tras lo ocurrido durante toda esta semana, Sandrina nos ha comunicado que no se encuentra con fuerzas para continuar y ha decidido no presentarse a la valoración de su reto final", dijo la presentadora, que con sus palabras hacía decaer las expectativas de los nuevos fans de la coplera.

Tras estas palabras, algunos de los asistentes en el plató -muchos de ellos familiares del resto de concursantes- rompieron a aplaudir. Entusiasmo al que le acompañó algún que otro grito de alegría, muestra de que para muchos de los allí presentes Sandrina no era del todo bien recibida. "Un momento, un momento", interrumpió Senovilla ante el estruendo que provenía de las gradas, y añadió: "Por lo tanto, Sandrina abandona el concurso". Un final bastante amargo para la albaceteña, que no parece haber hecho muy buenas amistades entre su grupo de compañeros y que dice sufrir uno de los momentos más complicados de su vida.

Lo acontecido en el programa A tu vera, ha hecho que el nombre de Sandrina haya sido tema de conversación en algunos de los formatos más vistos en todo el país. Una fama repentina que, quién sabe, le podría abrir las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Parte del público ansía la reaparición de la cantante para que expliqué qué es lo que verdaderamente pasó en ese tenso momento, una escena que por el momento es una de las más virales de nuestro país en lo que llevamos de año.

