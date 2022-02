Javier Ruiz defiende las críticas al Gobierno de Vicente Vallés en el podcast de Pablo Iglesias

Javier Ruiz acaba de aterrizar en Televisión Española para ponerse cada viernes al frente del programa análisis Las Claves del Siglo XXI. Un espacio donde se realiza un análisis en profundidad de los temas que marcan la actualidad a través de expertos, para que la audiencia tenga todos los elementos necesarios para formarse una opinión.

Pero más allá de este programa, Ruiz sigue colaborando con otros medios, y así, ha participado en el nuevo podcast de Pablo Iglesias, titulado La Base. Y allí ha roto una lanza a favor de su compañero Vicente Vallés en un debate sobre “las mentiras normalizadas” y “los bulos” de los medios de comunicación.

Javier Ruiz se presentaba como “firme defensor del periodismo” y puso en valor “la libertad de los editores y de los presentadores”. Así es como se llegó a Vicente Vallés, presentador y director de Antena 3 Noticias 2, el programa más visto de nuestra televisión cada día de lunes a viernes (salvo excepciones como los días en los que se emite fútbol).

Así, Ruiz ha dejado claro que “no comparte” los puntos de vista de Vallés en sus editoriales, donde suele ser muy crítico con el Gobierno. A pesar de ello, cree que tiene “todo el derecho del mundo” a expresarse. Amparado en la mencionada libertad, el periodista apunta que la misma le lleva “a defender incluso a los que piensan radicalmente contrario a lo que pienso”.

“No comparto ni una sola de las ideas de Vicente Vallés, pero defiendo su libertad de expresión para decir lo que dice. Y tiene todo el derecho del mundo a decir lo que dice. Te puede gustar más o puedes estar en discrepancia, pero eso es la libertad de expresión y esto es lo que hay”, matizaba el comunicador, que bromeaba con Ruiz por haberle hecho entrar al trapo.

“Completamente de acuerdo”, dijo entonces Pablo Iglesias. “La clave es que lo que se diga sea verdad o no lo sea”, matizaba Iglesias, poco antes de despedir a Ruiz. En su adiós, Javier defendía que dentro de la profesión hay mucha gente que no es profesional ni periodista, pero que la mayoría de los que ejercen el periodismo son honestos. Y que no se debería decir que todos los periodistas son iguales del mismo modo que a los mandatarios no les gusta que se diga que todos los políticos lo son.

